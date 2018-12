Netgear Orbi WiFi System Tipe Terbaru, Performa Tinggi, Harga Lebih Terjangkau

Netgear, perusahaan penyedia perangkat jaringan terkemuka dari Amerika Serikat, kembali menggulirkan varian terbarunya dalam keluarga Orbi Home Tri-band WiFi System, yang menjadi produk unggulan dengan harga yang lebih terjangkau.Selain untuk mewujudkan impian masyarakat Indonesia memiliki WiFi yang handal, produk ini juga mendukung implementasi smart home.Penambahan varian ini melengkapi produk Orbi RBK50 (AC3000) yang sudah hadir lebih dulu di Indonesia sejak awal tahun 2017. Tiga varian terbaru keluarga Netgear Orbi kini hadir dalam ukuran lebih kecil tapi sama-sama berperforma unggul di kelasnya.Netgear masih tetap mempertahankan kesuksesan Orbi RBK50 (AC3000), yang memenangkan penghargaan CES 2017 sebagai Best Innovation Awards ke dalam tiga varian terbaru baik dari segi desain dan teknologi.Desain khas Orbi RBK 50 (AC3000) masih dipertahanakan karena juga sudah mendapatkan penghargaan desain Red Dot 2017.Dilengkapi dengan teknologi Tri-Band MU-MIMO membuat jajaran keluarga Netgear Orbi lebih unggul dari router lain. Selain itu, masih ada beberapa poin keunggulan dari keluarga Netgear Orbi. Pertama, dari pemasangan dan penggunaan, Netgear Orbi menyediakan kemudahan sekaligus keamanan.Keunggulan kedua adalah tersedia fitur bernama Circle with Disney Smart Parental Control, memudahkan memantau dan mengatur aktivitas anak saat terhubung ke internet.Ketiga, saat Netgear Orbi digunakan, hanya tersedia 1 WiFi SSID sehingga Anda tidak perlu melakukan proses menyambung internet saat berpindah ruangan.Keempat, setiap Netgear Orbi mampu memberikan jangkan WiFi yang luas dengan paket berisi satu Router dan satu Satelit. Keunggulan terakhir adalah teknologi FastLane 3 yang membuat backhaul WiFi Netgear Orbi menjamin kualitas, seperti streaming video 4Kh HD sambil bermain game.Apabila paket router Mesh WiFi merek lainnya hadir dengan tiga perangkat dalam satu paket penjualan, Netgear Orbi cukup mengandalkan dua perangkat saja untuk bisa menyediakan WiFi dengan jangkauan 350 meter persegi dengan performanya yang jauh lebih tinggi.Ketiga keluarga Netgear Orbi yang terbaru terdiri dari RBK40 (AC2200) jangkauan 250 meter persegi, RBK30 (AC2200) mencakup 200 meter persegi, dan RBK20 (AC2200) yang mampu menjangkau luas 250 meter persegi. Kenali varian Orbi yang cocok untuk kebutuhan WiFi Anda pada tabel berikut:Selain dimensi atau ukuran tiga varian lainnya yang lebih kecil dari Orbi RBK50, pada RBK30 perangkat satelitnya hadir dengan model wall-plug, sehingga lebih fleksibel dalam penggunaannya, seperti untuk lorong dan dapur.Netgear menyadari bahwa Intenet dan WiFi kini menjadi salah satu kebutuhan untuk manusia jaman now. Oleh karena itu, Netgear menghadirkan tiga varian ini untuk bisa menjangkau lebih banyak konsumen dengan harga yang lebih ramah di kantong namun tetap berperforma tinggi.Untuk informasi mengenai Orbi atau produk Netgear lainnya, silahkan mengubungi support@igsolusi.com atau customer support +6221 569 43644 (office hours).(MMI)