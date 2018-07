Selain Film, Layanan DC Universe Juga akan Tampilkan Komik

DC Comics memperkenalkan layanan streaming digital barunya pada akhir Juni lalu.Menariknya, layanan bernama DC Universe tersebut tidak hanya memungkinkan Anda menonton seri TV adaptasi dari karakter DC, tapi juga semua konten di bawah DC, termasuk komik dan film. Versi beta dari layanan tersebut akan mulai aktif pada Agustus.Ada beberapa seri TV original yang dibuat khusus untuk layanan ini. Salah satunya adalah live-action dari Titans, yang akan tayang pada tahun ini. Sementara Swamp Thing dan Doom Patrol akan mulai tayang pada 2019, lapor The Verge.Untuk film animasi, DC akan mmasukkan musim ketiga dari Young Justice: Outsiders dan juga seri Harley Quinn pada 2019.DC Universe jgua akan mengandung beberapa film dan seri TV yang bercerita tentang karakter DC Comics, termasuk film Batman Begins dan The Dark Knight yang disutradarai Christopher Nolan, empat film original Superman karya Christopher Reeve dan seri TV seperti Lois and Clark.Anehnya, DC Universe tampaknya tidak menyertakan film-film adaptasi DC yang lebih baru seperti Man of Steel, Justice League, Suicide Squad atau Wonder Woman. Untungnya, DC Universe juga akan menawarkan berbagai film animasi DC seperti Batman: Year One dan Gotham by Gaslight.Satu hal yang membedakan layanan streaming dari DC ini adalah karena ia juga menawarkan komik. Meskipun DC tidak memberikan informasi yang lengkap, mereka menyebutkan bahwa DC Universe akan menawarkan "sekumpulan komik digital yang terpilih yang akan terus berganti."Komik-komik yang bisa masuk ke dalam DC Universe beragam, termasuk komik yang memperkenalkan Superman untuk petama kali pada 1930-an.DC Universe bisa diakses melalui web, ponsel, tablet atau TV. Ia juga mendukung perangkat berbasis iOS dan Android juga Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV serta Roku.(MMI)