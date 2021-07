Netflix Berniat Bikin Layanan Streaming Game

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Nama Netflix sudah dikenal menjadi mendominasi bisnis streaming film. Kabarnya tidak cuma mempertahankan keunggulan dalam bersaing dengan platform serupa, Netflix juga dirumorkan berencana menjangkau ke bisnis game.Tidak cuma membuat karya orisinil seperti serial atau film yang diadaptasi dari game tapi Netflix digosipkan berencana untuk menyediakan layanan streaming game saat ini ramai dicoba oleh Google Stadia, Microsoft xCloud, dan lainnya.Dikutip dari The Verge, informasi internal Netflix yang diterima Bloomberg mengklaim bahwa tahun depan Netflix sedang menyiapkan rencana untuk menyediakan layanan streaming game yang bakal bisa dimainkan di perangkat apa saja dengan cukup berlangganan.Rencana ini diklaim sudah didukung lewat langkah Netflix merekrut mantan petinggi di perusahaan game Electronic Arts maupun Facebook. Kita ketahui Facebook juga mulai agresif di industri game dengan menyediakan platform broadcast bagi live streamer lewat Facebook Gaming.Netflix dikabarkan sudah merekrut Mike Verdu, mantan VP Facebook yang bertanggung jawab di pengembangan game serta konten untuk headset virtual reality Oculus. Dia dipercaya sebagai VP of Game Development Netflix.Sejauh ini Netflix disebut belum berencana memasang biaya langganan streaming game jadi harganya masih akan menyatu dengan paket layanan streaming film mereka. Sosok Mike Verdu juga bukan orang baru di industri game, jabatannya saat menjadi petinggi Electronic Arts berhasil membuat publisher game tersebut tumbuh besar.Di Electronic Arts, Verdu bertanggung jawab dalam mengarahkan pengembangan franchise The Sims, Plant vs Zombies, dan Star Wars. Kemungkinan besar Netflix masih akan merekrut sosok industri game lain dari mantan developer dan publisher besar dalam beberapa bulan ke depan.Netflix bukan belum pernah membuat game. Mereka sudah pernah berkolaborasi dalam pembuatan game yang berkaitan dengan konten film atau serial terlarisnya, contohnya game Stranger Things dan Stranger Things 3: The Game. Mereka juga berkolaborasi dengan CD Projekt Red untuk menciptakan konten DLC untuk The Witcher 3: Wild Hunt.(MMI)