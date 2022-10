WhatsApp Down, Netizen Andalkan Twitter

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

WhatsApp users marching to Twitter to check if the app is down pic.twitter.com/KJLUF6lhMD — Nuice Media (@nuicemedia) October 25, 2022

(SYN)

Jakarta: WhatsApp , layanan pesan instan milik Meta, terpantau mengalami gangguan atau down . Hal ini menyebabkan pengguna kesulitan untuk mengakses layanannya lewat website, bahkan untuk sekadar mengirim pesan ke pengguna lainnya.Dilansir dari Antara, gangguan tersebut terpantau dari situs web downdetector.id yang mencatat sulit akses mulai pukul 13.44 WIB pada hari ini. Hingga pukul 15.13, WhatsApp masih down.Topik WhatsApp, WA Down, Ternyata WA, Ceklis 1, hingga Centang 1 menjadi trending topic di Twitter. Netizen mengeluhkan gangguan ini.Uniknya, netizen memastikan WhatsApp down melalui Twitter. Yakni dengan melihat banyaknya keluhan, tidak melalui situs resmi."WA down everyone move to twitter (semua pindah ke Twitter)," kata @moritos****."cara memastikan wa down submitting error report form ? cek trending twitter ?," tulis @ishhla****."wa ceklis 1. panik grasak grusuk habis paket hp error. ke twitter: oh lagi down. twitter penyelamat di saat panik melanda," tutur @iceb****."Twitter paling best time WA down," ucap @Haniff_ha****."Wa Down. Twitter solusinya," ujar @hheyits****.