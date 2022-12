Smartfren Business Fokus Transformasi Digital UMKM

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Smartfren Business menghadirkan berbagai solusi teknologi terbaru yang siap diterapkan oleh berbagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta bisnis Indonesia.Solusi teknolosi tersebut antara lain berupa aplikasi Point of Sales (PoS) dan aplikasi Human Resource Information System (HRIS) yang berbasis teknologi cloud computing.Harapannya melalui solusi-solusi tersebut, Smartfren Business dapat berkontribusi sebagai katalisator yang mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia; terutama dalam sektor UMKM.Transformasi digital di sektor ekonomi adalah salah satu fokus utama Presidensi G20 Indonesia dengan memberikan perhatian serius pada pengembangan teknologi digital, terutama yang mempunyai kontribusi langsung kepada pemberdayaan UMKM dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).Smartfren Business mengklaim mendukung inisiatif tersebut dengan mengembangkan beberapa produk terbaiknya dari sisi teknologi Connectivity, Telephony, ICT, IOT dan Mobility.“Kami melihat potensi UKM cukup besar dan smartfren menghadirkan end to end solution yang dapat memudahkan proses bisnis melalui teknologi terkini. Kami percaya digitalisasi adalah menjadi kunci utama untuk membuka potensi terbaik dari bisnis yang dijalankan. Kami mengajak untuk semua dapat memanfaatkan teknologi digital,” kata Alim Gunadi, Chief Executive Officer Smartfren Business.Solusi yang dikembangkan oleh Smartfren Business antara lain menggunakan teknologi cloud computing berbasis SaaS (software as a service). Di dalamnya termasuk didalamnya PoS (Point of Sales) yang merupakan aplikasi kasir untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam menjalankan operasional bisnis seperti transaksi, stok, laba rugi, data pelanggan secara digital.Sedangkan untuk mendukung kemajuan UMKM juga tersedia Human Resources Information System (HRIS) yang meliputi sistem digital untuk proses accounting, medical, dan lain sejenisnya.Nike P. Kosasih, VP SMB Smartfren Business menambahkan, UMKM Indonesia memiliki peranan yang besar untuk perekonomian negeri, dan mereka butuh solusi untuk bisa bersaing dan memanfaatkan teknologi untuk mendorong mereka naik kelas.Pada tahun 2020, Smartfren Business telah mewujudkan pengembangan konsep Smart Village di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menyediakan perangkat telekonferensi dan berhasil menghubungkan 29 desa secara digital,yang selanjutnya menyusul 45 desa lainnya."Kami juga telah membantu berbagai macam sektor untuk memenuhi kebutuhan bisnis dengan layanan digital termasuk menjadi business consultant bagi perusahaan,” kata Noer Tattu Supanery, VP Enterprises Sales Smartfren Business.Sebagai One Stop Solution, Smartfren Business telah dipercaya oleh banyak klien dari berbagai sektor untuk memberikan solusi atas berbagai macam permasalahan yang mereka hadapi.Smartfren Business telah memberikan solusi berupa Fiber in The Air bagi PT. Megatama Mandiri (Honda Megatama) untuk menunjang kegiatan operasional yang berbasis website dan cloud service.Melalui produk tersebut, Smartfren Business berhasil menyediakan koneksi Fiber in The Air 1:1 berskala internasional dengan bandwith yang mempunyai kapasitas hingga 100 Mbps, sehingga segala aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan baik.Selain konektivitas, Smartfren Business juga mementingkan efisiensi dalam memberikan solusi. Salah satu contohnya adalah pemecahan masalah sistem IT yang dialami oleh PT. Eka Mas Republik (My Republic).Smartfren Business membantu perusahaan untuk melakukan ekspansi secara horizontal maupun vertikal melalui pembenahan ekosistem SAP dengan menghadirkan solusi berupa platform Google Cloud agar penyimpanan dan akses data menjadi lebih efisien. Selain melakukan migrasi SAP ke Google Cloud, Smartfren Business juga memberikan solusi end-to-end bagi perusahaan dengan membangun disaster recovery data center.Tidak hanya Enterprise, Smartfren Business juga dipercaya oleh institusi pemerintah daerah dalam mewujudkan pengembangan konsep smart village di Kabupaten Kulon Progo.Perwujudan smart village tersebut dilakukan dengan memanfaatkan layanan One Touch UC, sebuah layanan bekerjasama dengan zoom untuk memudahkan aktivitas digital seperti pertemuan antar operasi perangkat desa (OPD), pengawasan perkembangan desa, serta terwujudnya penyuluhan pelaku UKM secara virtual sehingga membantu terlaksananya kegiatan yang produktif untuk masyarakat.