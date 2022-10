Logitech Luncurkan Mouse Versi Khusus Pengguna Mac

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Logitech meluncurkan mouse premium terbaru bertajuk MX Master 3S, diklaim dirancang khusus untuk pengguna Mac. Perangkat bernama Logitech MX Master 3S for Mac ini dirancang agar kompatibel untuk pengguna Mac, baik untuk editing, koding, dan lainnya.“Kami tahu bahwa pengguna Apple menghargai estetika desain yang konsisten untuk seluruh setup mereka, bekerja dari kantor ataupun di rumah, dan bahwa mereka membutuhkan mouse yang dapat bekerja dengan performa terbaik di seluruh ekosistem mereka,” ujar vice president and general manager of Creativity and Productivity di Logitech Delphine Donné.Donné menambahkan bahwa Logitech telah membuat mouse MX Master 3S for Mac yang dapat meningkatkan cara pengguna bekerja dengan menambahkan lebih banyak fungsionalitas, penyesuaian, dan kenyamanan.MX Master 3S for Mac digadang Logitech sebagai mouse ikonik dan premium kelas atas karyanya, yang dibuat untuk pengguna Mac tingkat lanjut. Di Indonesia, mouse MX Master 3S for Mac hanya tersedia dalam warna Pale Grey, senada dengan setup Apple pada umumnya.Logitech menjelaskan bahwa mouse ini menggabungkan fitur dari versi sebelumnya yang disukai oleh pengguna, dengan fitur baru ditujukan untuk kian mendukung kenyamanan, kinerja, serta alur kerja terbaik pengguna.Salah satu fitur yang mendukung mouse ini adalah roda MagSpeed Electromagnetic, diklaim memungkinkan pengguna untuk melampaui 1.000 baris per detik. Selain itu, fitur ini juga memungkinkan pengguna mengatur DPI antara 1.000 dan 8.000 untuk pekerjaan presisi pada satu atau beberapa monitor resolusi tinggi sekaligus.MX Master 3S for Mac juga berbekal fitur Quiet Clicks, menyuguhkan pengalaman penggunaan dengan suara klik lebih senyap. Logitech juga mengklaim bahwa mouse ini juga dapat digunakan di atas permukaan kaca.Selain itu, MX Master 3S for Mac juga juga dilengkapi dengan fitur pengisian ulang cepat via kabel USB-C, diklaim tetap dapat menjalankan fungsinya meski saat perangkat sedangkan digunakan. Mouse ini juga dapat terhubung ke hingga tiga perangkat Apple berbeda di macOS dan iPadOS berkat fitur Easy-Switch.Sementara itu, produk karya Logitech, termasuk MX Master 3S for Mac, diklaim Logitech dirancang untuk tidak hanya memberikan pengalaman pengguna luar biasa tetapi juga dengan pemahaman tentang dampak lingkungan dan sosial.Sebagai informasi, komponen plastik dalam produk MX Master 3S for Mac mencakup plastik daur ulang pasca-konsumen bersertifikat sebesar 22 persen, diklaim mampu menyuguhkan masa pakai kedua pada plastik dari barang elektronik dalam durasi lama.Logitech MX Master 3S for Mac telah tersedia di Indonesia mulai bulan September 2022, dalam warna Pale Grey di Online Official Store dan Marketplace, dan ditawarkan seharga Rp1.689.000.