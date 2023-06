Cara Transfer Foto dari Android ke iPhone Tanpa Kabel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kamu mau memindahkan foto dari Android ke iPhone? Solusi termudah adalah dengan memanfaatkan Google Photos, yang menyimpan foto kamu ke cloud, sehingga kamu bisa mengakses foto secara langsung dari aplikasi yang terinstal di perangkat iOS.Namun, terdapat beberapa cara lain yang bisa kamu manfaatkan untuk memindahkan foto dari Android ke iPhone, salah satunya dengan menggunakan aplikasi Move to iOS. Sebagai informasi, Apple hanya memiliki sedikit aplikasi yang tersedia di Google Play Store, salah satunya ditujukan untuk membantu pengguna bermigrasi dari perangkat Android ke iOS.Aplikasi Move to iOS mempermudah proses pemindahan data dan konten dari perangkat Android ke perangkat iOS, termasuk foto. Berikut langkah yang perlu kamu lakukan untuk memindahkan foto dari perangkat Android ke iOS menggunakan aplikasi ini.1. Pada perangkat Android, unduh dan instal aplikasi Move to iOS dari Google Play Store.2. Luncurkan aplikasi dan ikuti instruksi untuk mengatur aplikasi.3. Kamu akan disuguhkan tampilan layar yang meminta kode.4. Sementara itu, pada perangkat iOS, selama setup iOS, kamu akan mengakses halaman Quick Start.5. Ketuk Set Up Manually.6. Pilih Move Data from Android.7. iOS akan memberikan kamu kode yang diminta pada langkah ketiga, masukan kode tersebut di perangkat Android.8. Kini, kamu bisa memilih konten di ponsel Android yang ingin ditransfer.9. Setelah selesai memilih, ketuk Continue.10. Diamkan kedua perangkat hingga iPhone menampilkan pesan bahwa proses transfer telah selesai.Selain via aplikasi Move to iOS, kamu juga bisa memanfaatkan iCloud untuk memindahkan foto dari perangkat Android ke iOS. Kamu bisa mengunggah foto menggunakan berbagai peramban, termasuk Chrome for Android.Untuk mengunggah gambar ke iCloud dari peramban, berikut langkah yang perlu kamu lakukan.1. Akses iCloud.com via peramban dan masuk atau login.2. Ketuk tombol Apps di sudut kanan atas, diindikasikan oleh ikon jejeran 4x3 titik.3. Pilih Photos.4. Ketuk opsi Upload di bagian bawah layar.5. Temukan dan pilih gambar yang ingin kamu unggah.6. Ketuk Done.Kemudian, kamu hanya perlu menunggu hingga proses unggah foto ke iCloud selesai. Setelahnya, seluruh foto akan disinkronisasikan dengan iCloud, yang telah tersinkronisasi dengan iPhone.Apabila kamu tidak menemukan foto di aplikasi Photos di iPhone, pastikan pengaturan sinkronisasi perangkat dengan iCloud aktif. Akses Settings, lalu Photos, dan pastikan tuas pada opsi iCloud Photos berwarna hijau. Selamat mencoba!