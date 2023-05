Zotac Bawa Spider-Man: Across the Spider-Verse ke Kartu Grafis Terbaru di Computex 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Taipei: Produsen hardware ternama Zotac meramaikan pameran teknologi Computex 2023. Acara tersebut berlangsung hingga 2 Juni 2023 di Nangang Exhibition Center Taipei, Taiwan.Di kesempatan tersebut Zotac memamerkan sejumlah produk terbaru namun yang memikat adalah tampilan kartu grafis berbasis Nvidia GeForce RTX 40 Series yang dibalut tema Spider-Man: Across the Spider-Verse.Ya, nama tema ini memang sesuai dengan film animasi yang baru saja dirilis ke bioskop. Spider-Man: Aross the Spider-Verse populer karena menampilkan seluruh edisi karakter Spider-Man dari versi paling lawas.Khusus edisi Spider-Man: Across the Spider-Verse, Zotac menghadirkannya untuk kartu grafis berbasis Nvidia GeForce RTX 4070 Ti dan RTX 4070, seri yang berada satu tingkat di atas RTX 4060 Ti dan RTX 4060 yang baru saja diumumkan.Zotac menghadirkan basis Nvidia GeForce RTX 4070 Ti dan RTX 4070 ke seluruh lini kartu grafis mulai dari Zotac AMP Aero dan Twin Edge yang memiliki desain ramping untuk small form factor sekalipun.Kartu grafis Zotac edisi Spider-Man: Across the Spider-Verse disediakan dalam bundling berupa backplate dengan tema animasi tersebut. Aksesori ini bisa dipasang dengan menggunakan sistem magnetik.Tidak hanya itu ada sejumlah ornamen untuk kipas dengan tema sama yang juga bisa dipasang sendiri, contohnya emblem di bagian tengah kipas yang tersedia dalam pilihan logo zotac atau ornamen khas Spider-Man.