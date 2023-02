ASEAN YAG Lawan Misinformasi via Workshop

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Seiring dengan momentum Safer Internet Day, ASEAN Foundation dengan dukungan Google.org, mengadakan ASEAN Youth Advisory Group (ASEAN YAG) Regional Workshop pada 6-8 Februari 2023 di Jakarta.Acara ini merupakan bagian dari ASEAN Digital Literacy Programme (ASEAN DLP) yang bertujuan memerangi misinformasi dan disinformasi melalui pelatihan literasi digital bagi kaum muda, guru, orang tua dan pegawai pemerintah.Misi tersebut sejalan dengan slogan Safer Internet Day, yaitu “Together for a Better Internet” atau “Bersama untuk Internet yang Lebih Baik”.Melalui workshop ini, sembilan belas pemuda anggota ASEAN YAG dari sepuluh negara ASEAN akan dilatih sebagai agen perubahan. Mereka akan berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya literasi digital kepada sesama rekan dan komunitas.Dalam pelatihan tersebut, mereka akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan kampanye peningkatan kesadaran sebagaimana yang telah mereka rencanakan.Strategi kampanye media, merumuskan pesan utama, dan melibatkan komunitas akar rumput adalah beberapa keterampilan yang akan dipelajari anggota ASEAN YAG dari para ahli.Lebih lanjut, kampanye literasi media anggota ASEAN YAG ini berpeluang untuk diperluas hingga tingkat regional sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas pada komunitas ASEAN. Mereka juga akan terlibat dalam penelitian mendalam dan penyusunan platform e-learning.“Anggota ASEAN Youth Advisory Group yang ditunjuk pada tahun lalu memiliki pengetahuan literasi digital, jejaring komunitas, dan pemahaman yang mendalam akan konteks lokal. Mereka akan menjalankan kampanye literasi digital pada komunitas masing-masing bersama dengan mitra pelaksana lokal dan trainer kami. Dengan demikian, mereka terlibat dalam memerangi misinformasi dan disinformasi, serta membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman," kata Piti Srisangnam, Direktur Eksekutif ASEAN Foundation.Setelah satu tahun pelaksanaan, ASEAN Foundation bekerja sama dengan 14 mitra pelaksana lokal telah berhasil menyelenggarakan 89 Training of Trainer yang melibatkan sekitar 1.000 master trainer di ASEAN.Hingga awal Januari 2023, terdapat lebih dari 68.000 orang yang telah belajar dari 134 workshop literasi digital online dan offline. Jumlah tersebut mencakup 283 master trainer dan 16.240 peserta dari Indonesia. ASEAN DLP menargetkan untuk menjangkau lebih dari 100.000 orang dalam periode dua tahun.“Digitalisasi telah mempercepat perkembangan berbagai sektor kunci di ASEAN dalam tiga tahun terakhir. Namun, pesatnya akselerasi transformasi digital juga berkontribusi pada meledaknya disinformasi, misinformasi, serta informasi yang menyesatkan dan berbahaya di kawasan ini.""ASEAN Digital Literacy Program yang diselenggarakan oleh ASEAN Foundation dengan dukungan Google.org merupakan inisiatif yang krusial. Kombinasi kegiatan yang mencakup Training of Trainers dan ASEAN Youth Advisory Group akan membantu meningkatkan kesadaran dan keterampilan literasi digital lebih dari 100.000 orang,” kata Heng Sarith, Ambassador/Permanent Representative of Cambodia to ASEAN/Chair of AF BOT.Dengan dukungan dana hibah sebesar USD1,5 juta dari Google.org, ASEAN Foundation akan melanjutkan upaya memerangi misinformasi dan masalah keamanan digital di sepuluh negara anggota ASEAN.Workshop regional ASEAN Youth Advisory Group turut dihadiri oleh ASEAN Senior Officials Meeting on on Responsible Information dan Assistant Director Education, Youth and Sports Division, ASEAN Secretariat yang menyampaikan diskusi panel tentang Safer Internet Day bersama dengan Common Room Network.