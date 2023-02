Kreasikan Galaxy S23 Series 5G Pakai One UI 5 Terbaru!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Samsung secara resmi telah menggulirkan update One UI 5 pada smartphone unggulannya, termasuk Galaxy S23 Series 5G. Ada banyak hal yang Samsung unggulkan pada One UI 5.Sekarang, kamu sudah bisa menumpuk widget dengan ukuran yang sama untuk menghemat ruang sebelum One UI 5 dirilis. Namun, One UI 5 menghadirkan kemampuan perubahan cerdas.Kamulah pusat dari hape. Selain memberi opsi untuk mengatur tampilan dan nuansa yang dikustomisasi untuk perangkat, One UI 5 juga menawarkan fitur baru yang membantu kamu menyelesaikan berbagai aktivitas dengan lebih efisien.Misalnya, widget di One UI 5 hadir dengan opsi baru yang menarik dan kemampuan untuk menjaga Home screen tetap rapi dengan Stack widget terbaru.Fitur baru ini memungkinkan drag and drop pada widget di atas satu sama lain dan swipe ke kiri atau ke kanan untuk menggulir setiap widget dengan cepat dan mudah, untuk mengosongkan ruang di Home screen dan menggunakannya dengan lebih efisien.Untuk membantu merampingkan tugas dan aktivitas seluler, One UI 5 juga dilengkapi dengan Smart suggestion untuk widget. Berdasarkan pola penggunaan dan konteks aktivitas seluler kamu, Smart suggestions secara otomatis menyarankan aplikasi dan tindakan yang membuat pengalaman seluler menjadi lebih personal.Kamu juga dapat dengan mudah mengekstrak teks dari gambar dan membagikannya ke dalam catatan. Baik menangkap detail acara secara cepat dari poster yang ingin kamu kirim ke teman, atau dengan mudah menyimpan nomor telepon dari kartu nama, One UI 5 membuat menjadi produktif lebih mudah dari sebelumnya berkat ekstraksi teks cerdas.Widget rekomendasi cerdas baru menampilkan aplikasi dan tindakan berbeda berbasis pada penggunaan ponsel. Secara default, Samsung menampilkan grid 4x2, tapi kamu bisa memperkecil ukuran menjadi 4 x 1 setelah menambahkannya ke homescreen sehingga lebih sesuai dengan kebutuhanmu.One UI 5 juga dibekali dengan fitur edit GIF lebih canggih, memungkinkan kamu untuk memotong dan mengubah GIF beranimasi sehingga ukuran atau bentuk GIF sesuai keinginanmu. Selain itu, fitur yang merupakan bagian dari aplikasi Gallery bawaan ini juga berkemampuan mempertajam tiap frame dari GIF.Apa yang kamu butuhkan dari perangkat dapat berubah sepanjang hari. Fitur yang kamu gunakan untuk rutinitas pagi untuk bangun dan beraktivitas mungkin tidak sama dengan apa yang membuat kamu tetap fokus bekerja sepanjang hari.Dengan Routines, kamu dapat membuat urutan tindakan pada perangkat kamu berdasarkan aktivitas kamu, dan dengan Modes pada One UI 5, kamu dapat membuat setting yang dikustomisasi untuk berbagai bagian yang berbeda dari kehidupan kamu mulai dari tidur dan bersantai hingga berolahraga dan mengemudi.Contohnya, saat berolahraga, prioritas kamu mungkin adalah mematikan notifikasi agar tetap fokus olahraga dan memutar musik. Pada saat waktunya tidur, mematikan suara dan menurunkan kecerahan layar adalah cara yang bagus untuk membantu kamu rileks.One UI 5 juga menawarkan tampilan dan nuansa baru yang membuat pengalaman pengguna lebih ramah dan mulus. Dari ikon aplikasi yang lebih menonjol dan sederhana hingga skema warna yang disederhanakan, Samsung telah memperhatikan detail yang rumit untuk pengalaman seluler yang lebih menarik.Samsung juga menyempurnakan notifikasi di One UI 5 agar lebih intuitif, membuatnya mudah untuk dibaca sekilas serta menawarkan tombol jawab dan tolak yang lebih jelas untuk menerima panggilan telepon melalui pop-up call display yang didesain ulang.Di luar aspek desain keseluruhan, personalisasi dan kemampuan untuk mengekspresikan diri juga merupakan bagian penting dari pengalaman seluler setiap orang. Untuk meningkatkannya, One UI 5 kini mendukung kustomisasi yang mudah dan beragam langsung di dalam lock screen.Hanya dengan beberapa ketukan, kamu dapat memangkas video untuk mengubah momen-momen paling berkesan menjadi kilasan yang menggugah di ponsel kamu. Kamu dapat membuat lock screen ini terasa lebih dikustomisasi dengan mengubah wallpaper, gaya jam, dan pop-up notifikasi semuanya dari satu layar.Kamu bisa mendapat Galaxy S23 Ultra 5G dengan harga Rp19.999.000 (12GB/256GB), Rp21.999.000 (12GB/512GB), dan Rp25.999.000 (12GB/1TB). Galaxy S23+ 5G hadir dengan harga Rp15.999.000 (8GB/256 GB) dan Rp17.999.000 (8GB/512GB). Galaxy S23 5G tersedia dengan harga Rp12.999.000 (8GB/128GB) dan Rp.13.999.000 (8GB/256GB).Galaxy S23 Series 5G hadir dalam empat varian warna matte yang terinspirasi dari alam, yakni Phantom Black, Cream, Green, dan Lavender. Ia dapat dipesan secara pre-order di Samsung.com/id.Selama masa pre-order pada 2-23 Februari 2023, konsumen bisa menikmati keuntungan senilai total hingga Rp7.599.000 di setiap pembelian Galaxy S23 Series 5G. Konsumen bisa upgrade ruang penyimpanan dengan dua kali lipat kapasitas secara gratis dan mendapatkan cashback hingga Rp1.000.000 untuk pembelian secara trade-in.Konsumen yang mendaftarkan diri bisa mendapatkan keuntungan berupa perlindungan Samsung Care Plus selama dua tahun senilai Rp2,3 juta selama masa pre order.