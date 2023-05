SAP Kenalkan Teknologi Cloud ERP untuk Dukung Bisnis UKM di Asia Tenggara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: SAP kawasan Asia Tenggara mengumumkan peluncuran GROW with SAP yang merupakan sebuah penawaran baru untuk bisa membantu usaha kecil dalam mengadopsi cloud ERP.GROW with SAP sendiri mengadopsi cloud ERP dengan mengandalkan kecepatan, prediktabilitas dan inovasi yang berkelanjutan. Hal ini memang diumumkan pada acara SEA Partner Success Summit 2023,GROW with SAP sendiri juga memberikan SAP Business Technology Platform, sehingga hal ini memungkinkan para pelanggan dapat menentukan proses mereka dengan cara cloud-native.Selain itu, solusi dari SAP Build, pengguna dapat membuat aplikasi perusahaan, menciptakan otomasi proses, dan pastinya merancang situs bisnis tanpa harus menulis kode yang dinilai sangat merepotkan.Jadi, bisa dikatakan hadirnya GROW with SAP sangat membantu para bisnis dengan skala kecil di kawasan Asia Tenggara. Menurut studi SAP sendiri mengungkapkan bahwa lebih dari dua pertiga UKM melakukan transformasi digital sangat penting untuk bisa membuat perusahaan lebih berkelanjutan.Selain itu, hal penting lainnya adalah perusahaan memang sangat membutuhkan mitra bisnis dengan wawasan yang luas, sehingga mampu untuk membantu dalam melakukan transformasi digital itu sendiri.Seperti yang diketahui juga memang perusahaan yang ingin berkelanjutan maka mereka harus untuk melakukan transformasi digital agar bisa up-to-date dengan tren sekarang.Verena Siow, President and Managing Director, SAP Asia Tenggara mengatakan bahwa UKM sendiri merupakan tulang punggung perekonomian di Asia Tenggara. Hampir 99 persen dari semua bisnis sudah berkontribusi terhadap 90 persen lapangan kerja.Ia juga menambahkan bahwa inovasi GROW with SAP sendiri merupakan inovasi yang berkelanjutan dan mampu untuk mempertahankan keunggulan kompetitif mereka di pasar yang bersifat dinamis. Hal ini memungkinkan berbagai potensi peluang bisnis internasional yang baru.“UKM adalah tulang punggung ekonomi Asia Tenggara, membentuk hampir 99 persen dari semua bisnis, berkontribusi terhadap 90 persen lapangan kerja, dan hampir 60 persen PDP di banyak negara ASEAN,” ucap Verena.“Bersama dengan ekosistem mitra kami di seluruh Asia Tenggara, kita dapat memberdayakan UKM menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dan pengalaman digital dengan memanfaatkan penawaran dari GROW with SAP sebagai upaya mencapai inovasi yang berkelanjutan dan membuat pasar menjadi lebih kompetitif,” lanjut Verena.Indonesia sendiri membuktikan bahwa terdapat perusahaan industri bahan konstruksi asal Jawa Timur, Calvary Abadi yang sudah memilih solusi dari GROW with SAP untuk bisa meningkatkan kinerja operasional. Perusahaan itu memang fokus untuk memproduksi beton pracetak untuk membantu pembangunan proyek komersial, industri, dan pemerintah di kawasan Jawa Bali.Jadi, hadirnya GROW with SAP sendiri menjadi salah satu solusi yang mampu untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis UKM. Selain itu, penawaran-penawaran yang diberikan juga menjadi nilai tambah untuk para pelaku bisnis memilih solusi dari SAP dan menjadikan bisnis mereka lebih berinovasi dan berkelanjutan.