AMD Paketkan The Last of Us Part 1 dan Radeon RX 7900

Jakarta: Pada akhir Maret mendatang, tepatnya 28 Maret 2023, kamu bisa menikmati game besutan Naughty Dog, The Last of Us Part 1 di PC untuk pertama kalinya. AMD juga akan menawarkan game gratis dengan melakukan pembelian AMD Radeon RX 7000 atau Radeon RX 6000 Series.Pada penawaran ini, Radeon RX 7900 XT baru sudah tersedia pada laman resmi AMD dan para konsumen juga bisa melakukan pembelian melalui etailer/retailer yang berpartisipasi dengan harga mulai dari USD849.Bisa dikatakan bahwa event ini merupakan waktu yang tepat bagi para gamer untuk bisa menikmati grafis yang diberikan melalui graphic card terbaru AMD. Selain itu, para gamer juga bisa menikmati game-game secara detail dari Naughty Dog. Mengingat bahwa pengguna akan menikmati teknologi upscaling temporal dari AMD FidelityFX Super Resolution 2.2.Radeon RX 7900 XT diklaim memberikan terobosan lewat AMD RDNA 3, sekaligus dukungan dari DisplayPort 2.1. Pengguna juga bisa menikmati kemampuan canggih yang akan membawa pengalaman gaming terbaik dan maksimal lewat Radeon RX 7900 XT.Harga yang terjangkau dan nilai tambah pada bundle game menjadi waktu terbaik untuk merasakan pengalaman gaming dengan resolusi 4K.Mengingat bahwa game dari Naughty Dog sendiri yang sebenarnya merupakan game yang memang dibuat secara eksklusif pada platform Playstation dan kini para PC gamer sudah bisa memainkan melalui PC untuk pertama kalinya.Hal tersebut bisa dilakukan pada 28 Maret 2023 mendatang. Lebih tepatnya adalah AMD akan memberikan bundle untuk game zombie popular, The Last of Us Part 1.