Ratusan Guru dan Siswa Gabung di Kelas Fotografi Virtual Be Creative Be You

Jakarta: Canon melalui Datascrip bekerjasama dengan Yayasan Fotografi Indonesia, Majelis Pendidikan Kristen (MPK), dan Asosiasi Guru Marketing Indonesia (AGMARI) menyelenggarakan kelas fotografi virtual bertajuk "Be Creative Be You".Kelas ini diikuti oleh 411 orang peserta dari guru, siswa, dan siswi dari berbagai kota di seluruh Indonesia secara gratis, yang merupakan bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Canon dan PT Datascrip.Tujuan utama dari acara ini adalah memberikan wawasan dan edukasi tentang fotografi kepada guru dan para pelajar di seluruh Indonesia, sehingga mereka mampu menciptakan konten foto yang kreatif, bercerita, dan bermakna.Terlebih jika hasil karya foto tersebut ingin diunggah ke media sosial, tentunya harus disajikan dengan kualitas yang maksimal dan mampu memberikan dampak positif bagi orang lain yang melihatnya.Kelas fotografi virtual ini terdiri dari tiga sesi yang masing-masing diisi oleh fotografer profesional dari Yayasan Fotografi Indonesia.Pada sesi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023, Rasyid Ridha memberikan materi tentang Fotografi Dasar. Peserta diajak untuk memahami konsep dasar fotografi seperti pengaturan exposure, komposisi, dan teknik pengambilan gambar.Sesi kedua, yang berlangsung pada tanggal 28 Juni 2023, dipimpin oleh Simon Abdurrahman yang membahas mengenai Photo Editing. Para peserta diberikan pemahaman tentang teknik pengolahan gambar menggunakan perangkat lunak editing foto agar hasil akhir lebih menarik.Terakhir, pada sesi ketiga yang diadakan pada tanggal 5 Juli 2023, Ferdy Siregar memberikan materi tentang Photo Story. Ia berbagi pengetahuan tentang bagaimana merangkum cerita dalam sebuah gambar diam atau foto.Peserta diajarkan untuk memahami pentingnya penggunaan elemen-elemen visual, komposisi, dan pemilihan momen yang tepat untuk menyampaikan pesan dalam sebuah foto."Era digital saat ini telah membuat orang terbiasa dengan media sosial. Kami ingin memastikan bahwa konten yang dibagikan melalui media sosial memberikan energi positif bagi orang lain, serta memiliki makna dan kualitas yang baik," ujar Syailendra Kamdani – Head of Marketing Division Canon Business Unit Datascrip.Kelas fotografi virtual "Be Creative Be You" merupakan upaya Canon dan Datascrip dalam mendukung pengembangan potensi kreativitas fotografi di Indonesia. Dengan memberikan wawasan dan edukasi kepada guru dan siswa di seluruh negeri, sehingga dapat mendorong generasi muda untuk mengembangkan keterampilan fotografi.