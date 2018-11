Instagram akan Hapus Like dan Komentar Palsu

Instagram ingin melawan pengikut palsu dengan menghapus komentar dan like yang mereka berikan. Semua pengikut dan like palsu dari akun yang dibuat menggunakan layanan pihak ketiga untuk menarik perhatian pengguna lain akan dihapus karena telah melanggar peraturan.Instagram mengatakan, mereka telah mengembangkan alat berbasis pembelajaran mesin yang akan membantu mereka untuk mengidentifikasi akun-akun yang menggunakan layanan pihak ketiga tersebut dan secara otomatis menghapus like, follow, dan komentar, lapor The Verge.Akun yang diketahui menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk meningkatkan popularitasnya akan mendapatkan notifikasi dari Instagram bahwa like palsu yang mereka dapatkan akan dihapus.Selain itu, mereka juga akan didorong untuk mengganti password mereka untuk mengamankan akun mereka dari aplikasi pihak ketiga.Instagram kini telah menjadi platform untuk para influencer dan perusahaan untuk memperkenalkan berbagai produk. Karena itu, banyak akun yang memanfaatkan aplikasi pihak ketiga untuk meningkatkan popularitas unggahan mereka.New York Times baru saja melaporkan fenomena nanoinfluencer, yaitu orang-orang yang memiliki pengikut kurang dari 1.000 dan mencoba untuk mendapatkan produk gratis dari perusahaan jika mereka mengiklankan produk itu di Instagram.Sama seperti usaha Twitter untuk mengatasi bot, usaha Instagram untuk melawan akun palsu mereka lakukan untuk melindungi integritas model bisnis iklan mereka.Memang, selama ini, Instagram memang telah menghapus akun palsu. Namun, mereka belum mengambil tindakan atas like palsu. Ke depan, mereka menyebutkan, mereka juga akan mengambil tindakan lain untuk mengatasi aktivitas dari akun palsu.(MMI)