Nokia 6.1 Plus dan 8110 4G Meluncur di Taiwan

: Nokia akan memperluas ketersediaan pasar dari Nokia 6.1 Plus, dengan menghadirkannya di Taiwan. Ponsel yang diluncurkan di Tiongkok pada bulan Mei ini dihadirkan sebagai Nokia X6 yang tersedia pada minggu lalu di Hong Kong.Peluncuran di Taiwan ini dilaporkan GSM Arena pertama kali diindikasikan pada minggu lalu, dan membutuhkan beberapa hari untuk direalisasikan. Nokia 6.1 Plus akan dipasarkan melalui sebagian besar saluran ritel di Taiwan mulai 1 Agustus, seharga NTD8.000 (Rp3,7 juta).Selain Nokia 6.1 Plus, Nokia juga memasarkan 8110 4G di Taiwan mulai 24 Juli 2018. Ponsel feature ini dipasarkan di Taiwan dengan harga sebesar NTD2.800 (Rp1,3 juta). Nokia 6.1 Plis akan tersedia dalam warna biru atau putih, sedangkan Nokia 8110 4G tersedia dalam warna hitam dan kuning.Sebelumnya, HMD Global juga meluncurkan Nokia X5 di Tiongkok, dengan desain serupa Nokia X6, yang merupakan smartphone Nokia pertama dengan usungan desain layar berponi. Nokia X5 memiliki layar HD+ sebesar 5,86 inci dengan resolusi 1520 x 720 dan rasio 19:9.Namun peluncuran Nokia 5.1 Plus atau Nokia X5 sempat mengalami penundaan, disampaikan pada 11 Juli lalu. HMD Global menyebutkan permasalahan soal tempat pagelaran acara atau venue, mengindikasikan kemunculan sejumlah permasalahan dalam perencanaannya.Setelah peluncuran Nokia X6 di Tiongkok pada bulan lalu, Chief Product Officer HMD Global mengklaim menemukan minat yang tinggi terkait dengan smartphone ini di luar Tiongkok.Pejabat tinggi HMD Global tersebut kemudian mengindikasikan perilisan produk ini secara global di masa mendatang. Smartphone ini hadir di situs NCC dengan usungan nomor model TA-1103, dan disebut dibuat oleh HMD Global dan akan berbekal dukungan konektivitas 4G.(MMI)