ICS Compute Raih Resilience Competency dari AWS

Jakarta: PT Innovation Cloud Services (ICS Compute) kembali memperoleh pengakuan atas kompetensi dan reputasi bisnisnya dengan diterimanya Amazon Web Services (AWS) Resilience Competency dalam kategori Resilience Design dan Resilience Recovery.Spesialisasi dan pencapaian istimewa ini makin menegaskan posisi ICS Compute sebagai Mitra AWS tepercaya dalam penyediaan solusi terverifikasi untuk membantu pelanggan meningkatkan ketersediaan dan ketahanan sistem Cloud mereka saat menggunakan layanan AWS.Sebagai Mitra AWS, ICS Compute membantu pelanggan membangun arsitektur cloud yang dirancang untuk beban kerja bisnis yang rentan terhadap downtime yang tidak terencana (Resilience Design), serta menyediakan layanan untuk menguji aplikasi dengan memperkenalkan kegagalan dan skenario buruk untuk memastikan ketangguhan sistem perusahaan dalam menghadapi gangguan (Resilience Operations).Budhi Wibawa, Founder sekaligus CEO ICS Compute mengatakan, selain menjadi bentuk pengakuan, kepercayaan, dan prestasi, pencapaian AWS Resilience Competency oleh ICS Compute juga merupakan bukti konkret dari keahlian teknis dan keberhasilan pihaknya dalam mendukung kelancaran proses bisnis pelanggan. ICS Compute memiliki pemahaman mendalam dalam menghadirkan solusi yang mampu membantu pelanggan mengantisipasiberbagai tantangan terkait ketahanan aplikasi, terutama ketika harapan pelanggan berpusat pada pola pikir 'selalu aktif, selalu tersedia'.“Kami ICS Compute sangat bangga dengan pencapaian AWS Resilience Competency yang menandai kompetensi ketiga kami pada ekosistem AWS. Milestone ini merupakan langkah signifikan dalam perjalanan kami, dan kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan yang terus berkelanjutan dari para pelanggan, AWS, dan tim internal," ujarnya.Menyelami Pentingnya Ketahanan Bisnis dengan AWS Resilience Competency Sistem yang kompleks dapat mengalami berbagai jenis kegagalan (system failure), seperti misalnya masalah dalam implementasi kode, permasalahan infrastruktur, kegagalan data, serta situasi darurat dan bencana alam. Oleh karena itu, organisasi harus proaktif dalam merencanakan dan mengantisipasi kemungkinan tersebut. Ditambah pula, situasi tim yang bekerja secara remote, penggunaan sistem terdistribusi, dan frekuensi tinggi dalam merilis fitur baru, sangat krusial untuk memastikan tingkat ketahanan sistem yang maksimal.Kompetensi desain ketangguhan AWS (Resilience Design) memungkinkan perusahaan seperti e-commerce misalnya, yang tengah mengalami lonjakan transaksi, untuk tetap mampu beroperasi aktif bahkan dalam kondisi gangguan tak terduga. Dengan merancang CloudArchitecture yang kokoh, ICS Compute dapat memastikan kelancaran operasional sistem perusahaan pelanggan, seperti saat terjadi lonjakan traffic atau pemadaman listrik regional, tanpa adanya hambatan yang berarti pada website atau aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan.Di sisi lain, spesialisasi pada Resilience Operation fokus pada proses perencanaan dan pelaksanaan serangkaian uji coba aplikasi. Dalam skenario ini, perusahaan Anda dan ICS Compute dengan sengaja menciptakan kegagalan pada beberapa komponen sistem untuk mengobservasi respons aplikasi terhadap situasi buruk. Dengan demikian, hasilnya memungkinkan perusahaan Anda untuk mengidentifikasi dan menangani potensi masalah. Resilience Operation memberikan keyakinan kepada perusahaan bahwa sistem dapat bertahan dalam berbagai kondisi, termasuk gangguan serius seperti kegagalan server atau serangan siber.Sebagai AWS Advanced Tier Services Partner, ICS Compute membantu pelanggan mengimplementasikan AWS Resilience secara efektif pada AWS Cloud. Mereka menyediakan implementasi pemulihan bencana (Disaster Recovery) dan managed services untuk solusi disaster recovery bagi pelanggan AWS.Pengembangan solusi Backup/Disaster Recovery di AWS oleh ICS Compute memungkinkan pelanggan dengan cepat membentuk desain resilience yang kokoh yang disesuaikan dengan kasus penggunaan AWS yang spesifik. Pendekatan ini memfasilitasi penyediaan solusi yang disesuaikan dan efektif untuk setiap pelanggan, dengan tujuan meminimalkan downtime dan kehilangan data untuk aplikasi berbasis cloud dan on-premises. Dengan menggunakan penyimpanan yang hemat biaya, sumber daya komputasi minimal, dan pemulihan dalam waktu yang efisien, ICS Compute memastikan pemulihan infrastruktur TI pelanggan yang efektif dan andal sesuai dengan persyaratan spesifik mereka.Berkantor di Indonesia dan berfokus pada komputasi awan (cloud), komitmen ICS Compute untuk mengembangkan ekosistem AWS telah diakui melalui beberapa kemenangan penghargaan seperti Jaringan Mitra AWS (APN), menjadi salah satu Rising Star of The Year 2020, dan AWS Consulting Partner of The Year – Indonesia 2021 dan 2023.