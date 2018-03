Waze For Brands untuk Perluas Bisnis

: Waze meresmikan kehadiran Waze for Brands di Indonesia, bertujuan mendekatkan pengguna dengan merek favorit mereka.Layanan ini juga diklaim memudahkan pengguna dalam mengakses informasi terkait aktivitas merek pilihan, melalui konten sesuai kebutuhan pengguna."Peluncuran Waze for Brands di Indonesia merupakan bentuk komitmen kami dalam mengembangkan pasar. Kami ingin menciptakan pengalaman yang lebih personal antara pengguna dan brand," ujar Waze APAC Regional Manager KK Kumar.Selain menguntungkan pengguna, Waze for Brands ini juga memungkinkan merek menjangkau konsumen dan mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai kebutuhan konsumen melalui cara terukur.Platform ini memiliki berbagai fitur guna membantu mendekatkan pengguna dengan merek. Fitur tersebut termasuk notifikasi terkait berbagai promosi spesial, serta kemampuan untuk menemukan berbagai tempat yang dinilai berguna untuk kebutuhan sehari-hari, sebagai contoh pom bensin.Sementara itu, aktivitas yang dilakukan di platform ini akan digunakan sebagai masukan agar merek dapat menyampaikan konten dan informasi sesuai kebutuhan konsumen.Saat ini, platform Waze for Brands telah beroperasi di sejumlah negara di Asia selain Indonesia, termasuk Malaysia, Singapura dan Filipina. Untuk wilayah Indonesia, Waze menyebut akan menggandeng berbagai lokal dan internasional di industri terkait bahan bakar, ritel dan otomotif.Pada kesempatan yang sama, Waze turut memperkenalkan Country Manager Waze Indonesia baru, yaitu Marlin R. Siahaan.Melalui kepemimpinannya, Marlin mengungkapkan komitmennya untuk membantu Waze memecahkan permasalahan mobilitas urban, seperti lalu lintas dan kemacetan, serta membangun hubungan yang lebih kuat dengan para komunitas maupun merek di Indonesia.(MMI)