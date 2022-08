Ganara Art Bersama dan IDNFT Gelar NFT for Everyone

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Saat ini Non-Fungible Token atau NFT sedang ramai diperbincangkan di Indonesia. NFT adalah jenis token atau aset digital berbasis blockchain yang unik dan dapat dikumpulkan atau diperdagangkan. NFT pada dasarnya dapat berbentuk apa saja, gambar, animasi, atau musik.Fenomena NFT yang bergerak ke arah seni menjadi alasan bagi Hublife, Ganara Art dan Indonesian NFT Community (IDNFT) bekerjasama dalam menyelenggarakan acara NFT for Everyone untuk mensosialisasikan NFT itu sendiri kepada masyarakat luas, agar masyarakat bisa mempelajari fenomena ini lebih dekat atau mungkin bisa menjadi pelaku yang berkontribusi terhadap perkembangan teknologi ini.“NFT for Everyone diharapkan bisa menjadi kegiatan yang mengedukasi serta bermanfaat bagi masyarakat. Berbagai kolaborasi seperti ini akan terus Ganara Art lakukan, sebagai dukungan dan komitmen untuk menjadi lembaga yang berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat,” kata Tita Djumaryo, Founder dan Art Director Ganara Art.“Tema untuk kolaborasi kali ini menjadi angin segar bagi kami sebagai lembaga pendidikan seni dan budaya, dimana kami bisa berbagi kepada masyarakat, khususnya murid - murid di Ganara Art yang banyak berasal dari Generasi Z dan milenial mengenai cara menampilkan karya seni melalui media lain,” kata Tita Djumaryo."NFT memiliki sifat unik dan tidak bisa diubah, sehingga hal ini bisa menjadi salah satu cara bagi seniman untuk menghindari praktik pemalsuan karya seni digital,” lanjut Tita.Kegiatan ini akan diselenggarakan selama tiga hari berturut-turut yaitu dari 29 - 31 Juli 2022 di Ganara Art Hublife, Taman Anggrek Residence Ground Floor 17-A, Jakarta Barat. NFT for Everyone menghadirkan berbagai kegiatan yang mengedukasi masyarakat, mulai dari talkshow, workshop dan pameran yang menampilkan karya dari 32 NFT Kreator.Talkshow berjudul NFT Talk akan menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang berbeda untuk berbagi informasi mengenai pengalaman mereka di bidang masing - masing, serta akan membedah tuntas mengenai NFT mulai dari mengenalkan dunia NFT dan bagaimana masa depan NFT bisa bermanfaat bagi para seniman dan konten kreator.Sesi pertama dengan tema ‘Why NFT?’ akan diselenggarakan pada 29 Juli 2022 dengan menghadirkan Ranald Indra, Co-Founder Ganara Art, Addien Fachruroji, NFT Kreator dan Ando, Museum of Toys sebagai pembicara. Sesi pertama ini akan menjadi pembuka dari pembahasan perkenalan mengenai NFT.Sesi NFT Talk selanjutnya akan diselenggarakan di hari berbeda yaitu 30 Juli 2022 dengan membawa tema ‘Profit from NFT’, pembahasan mengenai tema ini akan diisi oleh para NFT kreator yaitu Melda, Hola Kanola dan Anindito.Sesi NFT Talk terakhir akan menjadi penutup dari kegiatan NFT for Everyone dengan menghadirkan Tita Djumaryo, Founder dan Art Director Ganara Art, Okki Soebagio, Co-Founder Purpose NFT dan Iman Kikou, Lead Gov Harmonyos IDNFT.Selain NFT Talk, kegiatan ini juga akan menghadirkan sesi workshop yang diselenggarakan pada 30 Juli 2022 dengan menghadirkan NFT kreator dari IDNFT untuk membahas sekaligus mengajarkan kepada peserta kegiatan minting-publikasi sebuah karya dalam NFT.Sehingga para peserta yang datang nantinya dapat membuat NFT karyanya sendiri serta mempublikasikannya di marketplace.Ganara Art merangkul orang-orang yang baru menjelajahi dunia seni, orang-orang yang akan berkreasi, bahkan memberdayakan mereka yang sudah menemukan kenyamanan dan kepercayaan diri untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan seni mereka seperti seniman dan desainer muda.Selain itu, Ganara Art juga fokus pada isu toleransi dan perdamaian melalui pemikiran kritis dan pendekatan kreatif. Ganara Art juga membuat program pemberdayaan perempuan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam industri kreatif.