Berita Teknologi Terpopuler, dari Situs Jual Organ hingga Streaming TV YouTube

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Medcom.id merangkum berita teknologi terpopuler atau berita yang paling banyak dibaca pada hari Senin, 16 Januari 2023 yang mungkin terlewat oleh pembaca Medcom.id.Di bawah ini, Medcom.id menyajikan rangkuman dari masing-masing berita teknologi terpopuler dilengkapi dengan tautan yang dapat diakses untuk menuju berita lengkap dari tiga berita teknologi terpopuler.Sebelumnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) telah melayangkan permintaan bantuan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) buntut dari kasus pembunuhan anak 11 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan, oleh remaja untuk situs jual beli organ tubuh.Lewat beberapa hari, pihak Kemenkominfo akhirnya merilis pernyataan berisi respon dan langkah yang sudah diambil atas kasus tersebut. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan menyatakan pemutusan akses itu dilakukan sesuai permintaan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara RI.Baca “Kominfo Putus Akses Situs dan Grup Medsos, Terkait Pembunuhan Jual Organ” di sini Layanan streaming HBO per 15 Januari 2023 menayangkan serial adaptasi dari game eksklusif buatan PlayStation yaitu The Last of Us. Kabar ini disambut respon positif di internet mengingat game tersebut adalah salah satu mahakarya Sony PlayStation yang disukai banyak gamer.Sayangnya, ketenaran game The Last of Us sejak serial adaptasinya tayang perdana justru akan menarik perhatian penjahat siber. Prediksi ini disampaikan perusahaan keamanan siber terkenal, Kaspersky.Baca “Waduh, Game The Last of Us Diprediksi Jadi Modus Kejahatan Siber” di sini YouTube dilaporkan tengah menguji layanan streaming saluran TV didukung iklan baru. YouTube saat ini tengah berdiskusi dengan berbagai perusahaan untuk menghadirkan acara TV, film dan seluruh saluran TV ke platform karyanya.YouTube menyebut bahwa pihaknya telah menguji coba layanan ini dan memilih sejumlah pengguna YouTube untuk mencobanya. Untuk saat ini, YouTube tengah mengukur minat pemirsa dan jika berjalan sesuai rencana, layanan ini berpeluang untuk meminta bagian sebesar 45 persen dari pendapatan iklan.Baca “YouTube Segera Mulai Saluran Streaming TV secara Gratis” di sini