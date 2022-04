AWS dan Prestasi Junior Indonesia Siapkan Generasi Muda Bekerja di Sektor Teknologi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Di tengah langkah akselerasi Indonesia menyambut era Industri 4.0, beragam pihak berkolaborasi menyiapkan sumber daya manusia yang berkompetensi di sektor teknologi untuk mengisi banyak lapangan kerja baru.Amazon Web Service (AWS) di Indonesia lewat divisi AWS InComunities berkolaborasi dengan organisasi nirlaba Prestasi Junior Indonesia (PJI) menginisiasi program edukasi kesiapan kerja bernama STEAM for the Future.Program yang sudah berlangsung sejak Desember 2021 hingga bulan Maret lalu secara daring diikuti lebih dari 500 pelajar SMA di 15 kota/kabupaten di Indonesia untuk mendapatkan akses ke pendidikan dan keterampilan di bidang science, technology, engineering, arts, dan mathematics (STEAM).“Kami bangga dapat berpartisipasi dalam STEAM for the Future untuk mendukung Inisiatif Making Indonesia 4.0 dari Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang STEAM,” tutur Country Manager AWS Indonesia, Gunawan Susanto.“AWS telah melatih lebih dari tiga ratus ribu individu di Indonesia dengan keterampilan di bidang cloud sejak 2017. Kami mendukung peningkatan kompetensi di bidang STEAM untuk mengembangkan tenaga kerja masa depan Indonesia,” ujarnya.Program STEAM for the Future melibatkan para pelajar dalam serangkaian pembelajaran yang inspiratif dan interaktif, meliputi STEAM Talk, STEAM Virtual Class, dan STEAM Bootcamp. Mereka juga dibekali dengan keterampilan dasar pemodelan 3D, pengkodean, dan komputasi melalui praktik pembelajaran berbasis augmented reality dan virtual reality.Program ini memberikan semua pelajar akses gratis ke Junior Achievement (JA) Assembling Your Career, kurikulum internasional untuk kesiapan kerja yang dikembangkan oleh JA, dan akun premium 1 tahun untuk platform pembelajaran digital Cospaces.edu.“Partisipasi dalam pembelajaran STEAM yang berbasis pengalaman di usia muda membangun fondasi dan minat yang kuat di mana pengembangan pengetahuan lebih lanjut dapat dilakukan. Seiring kemajuan para pelajar melalui tahun-tahun pendidikan, penting untuk memastikan bahwa lulusan dapat memenuhi kebutuhan persyaratan pekerjaan potensial,” tutur Academic Advisor and Operations Counsel Prestasi Junior Indonesia, Robert Gardiner.Tim Sapta Eka dari SMAN 71 Jakarta berhasil menciptakan inovasi bernama Impressive School Project. Kondisi pembelajaran jarak jauh sebagai dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor pendidikan membuat para pelajar di seluruh dunia tidak dapat mengenal ruang fisik di sekolah masing-masing.Terinspirasi dari konsep metaverse yang tengah populer, Tim Sapta Eka mengembangkan desain sekolah mereka dalam wujud virtual reality. IMS Project ini diharapkan dapat memungkinkan para pelajar untuk menjelajahi sekolah mereka secara interaktif dan memberikan manfaat kepada sekolah untuk mengenalkan sekolah kepada masyarakat.