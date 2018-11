Google Find My Device Sekarang Lebih Akurat

: Google menggulirkan pembaruan untuk Find My Device pada perangkat Android, memungkinkannya berfungsi baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.GPS yang tidak selalu berfungsi di dalam bangunan, sehingga menggunakan aplikasi untuk menemukan perangkat yang terpisah dari pemilik menjadi alasan Google dalam menggulirkan update untu fitur Find My Device ini.Update ini menambahkan dukungan peta dalam ruangan untuk sejumlah bandar udara atau airport, mall dan sejumlah bangunan berukuran besar lainnya.Sayangnya, hal ini dapat diterjemahkan bahwa update tersebut hanya berfungsi pada bangunan dengan peta yang telah didukung Google.Sedikit mengecewakan, namun Google berjanji untuk menambah daftar bangunan dengan peta yang didukungnya. Meskipun demikian, fitur Find My Phone ini bermanfaat saat pengguna mencari perangkat, baik di dalam maupun luar ruangan.Sebelumnya, lebih dari setengah juta pengguna Android mengunduh malware yang disamarkan sebagai game yang ada di Google Play Store.Hal ini disampaikan oleh peneliti di ESET, Lukas Stefanko, via unggahan di akun Twitter miliknya, terkait 13 game berisi malware karya pengembang yang sama.Sementara itu, aplikasi Digital Wellbeing karya Google kini tersedia dalam versi beta. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat mengawasi penggunaan ponsel Android harian, dan aplikasi yang terpasang dalam ponsel.(MMI)