realme C555 NFC Siap Sapa Pasar Smartphone Indonesia

Jakarta: realme menyebut pihaknya tengah bersiap untuk menghadirkan produk terbaru di lini C series, realme C55 NFC, ke pasar Indonesia. Indonesia disebut menjadi negara pertama yang akan disambangi oleh realme C55 NFC, dan akan meluncur pada tanggal 7 Maret mendatang.“Hari ini, tim kami dengan bangga mengumumkan bahwa realme C55 NFC dengan Champion Camera dan Champion Memory akan diluncurkan dalam waktu dekat,” ujar Marketing Director realme Indonesia Michonne Wang.Wang menambahkan bahwa smartphone ini akan menjadi awal untuk mengubah pandangan terhadap realme C Series melalui resolusi kamera terbesar dan memori penyimpanan terbesar di kelasnya.Selain itu, lanjut Wang, realme juga telah menyiapkan fitur NFC yang pertama di C Series untuk pengguna Indonesia, dan mengaku telah menyiapkan lebih banyak kejutan yang akan diungkap pada tanggal 7 Maret mendatang.Sebagai informasi, realme mengunggulkan sejumlah fitur pada C55 NFC, diklaim tidak dapat ditemukan pada produk lain di segmen yang sama, yaitu Champion Camera, Champion Memory, Champion RAM, Champion Charge dan Champion Design.realme C55 NFC diklaim akan menjadi smartphone satu-satunya yang dilengkapi dengan kamera 64MP dan ruang penyimpanan internal 256GB di kelasnya. Selain itu, ponsel ini juga didukung RAM 16GB, pengisian daya 33W SUPERVOOC, dan Sunshower Design.Ponsel cerdas ini juga disebut realme akan menjadi produk pertama realme C Series yang dilengkapi dengan NFC. Penggunaan desain Sunshower juga menandai awal komitmen realme dalam menghadirkan desain berani dan berkelas pada produk C series.realme C55 NFC akan diluncurkan pada Selasa, 7 Maret 2023 melalui realme C55 NFC “Leap to Champion” Launch Event pukul 13:00 WIB yang bisa disaksikan melalui siaran langsung dari kanal resmi YouTube realme Indonesia.