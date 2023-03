Telkom-ITDRI dan Huawei Buka Interplay Smart Home+ untuk Inovator

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Telkom Indonesia lewat Telecommunication and Digital Research Institute (ITDRI) segera menjalankan program pengembangan talenta muda. Tujuannya agar mereka bisa menciptakan atau menghadirkan inovasi yang mampu bersaing secara global.Program ini berjalan dengan melakukan kolaborasi bersama dengan partner global yang melibatkan lingkup PentaHelix (Masyarakat, Pemerintah, Lembaga Usaha, Media, dan Akademisi). Salah satu perusahaan yang akan diajak kerja sama untuk menjalankan program ini adalah Huawei.Ruang lingkup kolaborasi ini akan mengembangkan skill digital dari para talenta dengan meluncurkan Interplay Smart Home+ yang diresmikan oleh Herlan Wijanarko, Direktur Network and IT Solution. Hadir juga Steven Wang, CNBG CEO Huawei Indonesia yang mendukung kolaborasi tersebut.Perlu diketahui bahwa Interplay Smart Home+ adalah sebuah living lab yang digunakan oleh para kreator dalam mengembangkan solusi digital. Hadirnya Smart Home+ ini diharapkan bisa menjadi salah satu showcase yang memberikan banyak wawasan bagi seluruh inovator, serta para talenta dari organisasi lain agar bisa memberikan solusi digital yang berdampak.Interplay dinilai menjadi sebuah inspirasi bagi para inovator untuk menciptakan sebuah inovasi yang rampung supaya bisa dikembangkan dan menjadikan sebuah terobosan baru. Hal ini juga agar inovasi tersebut bisa bersaing secara global.Kini, era digital semakin berkembang dan semakin luas. Live streaming, Work From Home, atau kelas cloud serta Smart Home menjadi salah satu yang semakin dikenal orang banyak. Terlihat bahwa setiap rumah kian bertransformasi menjadi pusat produksi yang dapat mengintegrasikan hiburan, kantor, serta pendidikan dengan hanya memanfaatkan internet.Banyak rumah-rumah terutama di kota besar yang sudah memanfaatkan teknologi Fiber To The Room (FTTR) guna memberikan pengalaman baru bagi pengguna internet di rumah para pengguna. Hal ini membuat para pengguna merasakan kecepatan dan kualitas internet yang lebih maksimal dan stabil.Infrastruktur digital akan segera memasuki era baru di 2023 ini. Telkom-ITDRI bersama dengan Huawei akan terus melakukan kolaborasi agar bisa meningkatkan kualitas Interplay Smart Home+. Selain itu, mereka juga berupaya menambahkan lebih banyak aplikasi dan interkoneksi IoT, dan pastinya memberikan solusi pada masalah yang ada guna menciptakan dampak pertumbuhan yang masif.Misi tersebut didukung oleh CNBG CEO of Huawei Indonesia melalui paparannya bahwa home digitalization sangatlah penting khususnya dalam rangka pengembangan sektor ekonomi digital. Jadi, bisa dikatakan bahwa pengembangan ini tidak hanya berdampak kepada para pengguna, melainkan kepada para jajaran pemerintah.Dalam skenario rumah dan UKM, Huawei FTTR dapat memberikan akses gigabit ke setiap ruangan, dan memiliki keunggulan seperti kemampuan konkurensi sangat tinggi, latensi layanan sangat rendah, pengalaman roaming yang mulus, dan manajemen O&M yang cerdas.FTTR memungkinkan pengguna rumahan menikmati pengalaman Smart Home premium dalam layanan seperti kantor pusat, hiburan, dan e-sport,” ucap Steven.“Selain itu, jika melihat skenario UKM, FTTR menyediakan UKM seperti hotel, rumah sakit, dan perusahaan live streaming dengan koneksi broadband berkecepatan tinggi yang stabil, memfasilitasi transformasi digital mereka. Telkom dan Huawei bekerja sama untuk mengeksplorasi dan menginkubasi lebih banyak aplikasi layanan FTTR di rumah dan skenario UKM,” tutup Steven