Mengenal VGA pada Komputer, Fungsi, dan Jenis-jenisnya

Tampilan menjadi lebih halus dan tajam

Membuat grafis game lebih berkualitas

Membuat gambar maupun video terlihat terang dan tajam

Menghubungkan komputer, PC maupun laptop dengan bantuan HDMI ke TV

Memproses berbagai grafis yang akan ditampilkan pada monitor

Jenis-jenis VGA

Jenis VGA berdasarkan fisik

VGA on Board

VGA Add On

Jenis VGA berdasarkan memori

VRAM

DRAM

SGRAM

Jakarta: Dalam sebuah komputer terdapat sejumlah hardware atau perangkat keras. Salah satunya adalah VGA atau bisa disebut sebagai kartu grafis.Sebagai bagian dari komputer, VGA memiliki fungsi yang penting. Namun, sebelum lebih jauh membahas fungsinya, berikut ini pengertian VGA.VGA merupakan singkatan dari (video graphics array). VGA juga merujuk pada dua hal yang berbeda. Pertama, VGA umumnya digunakan sebagai istilah untuk menyebut kartu grafis.Kedua adalah kabel di mana fungsinya untuk menghubungkan VGA dengan monitor. Biasanya kabel VGA ini berwarna biru.Di artikel ini yang akan dibahas adalah VGA sebagai kartu grafis. Fungsi VGA dalam perangkat komputer adalah melakukan pemrosesan informasi grafis pada komputer yang nantinya akan ditampilkan ke layar.Dengan menggunakan perangkat keras ini tampilan yang keluar di monitor akan lebih berkualitas. Terlebih jika versi kartu grafisnya semakin tinggi maka tampilan akan lebih baik dan tajam. Berikut beberapa fungsi VGA dirangkum dari berbagai sumber:

Tampilan menjadi lebih halus dan tajam

Membuat grafis game lebih berkualitas

Membuat gambar maupun video terlihat terang dan tajam

Menghubungkan komputer, PC maupun laptop dengan bantuan HDMI ke TV

Memproses berbagai grafis yang akan ditampilkan pada monitor

Jenis-jenis VGA

VGA ini tidak hanya ada di komputer, tetapi juga di laptop atau PC All in One. Bedanya, jika di komputer pengguna bisa mengganti VGA sesuai kebutuhan seperti bermain game atau desain grafis. Sedangkan, di laptop atau PC VGA sudah menjadi satu dengan motherboard.Berikut beberapa jenis VGA berdasarkan fisik dan memorinya:

Jenis VGA berdasarkan fisik

VGA on Board

Di atas sudah sempat disinggung VGA di laptop atau PC All in One menjadi satu dengan motherboard ini merupakan jenis VGA on Board. VGA jenis ini berbentuk chip bisa dicolokkan ke dalam motherboard di mana cara kerjanya seperti memori yang ada di dalam RAM. VGA on Board ini membutuhkan bantuan RAM agar bisa berfungsi maksimal.

VGA Add On

Sesuai namanya Add On alias tambahan, VGA ini bisa dapat dilepas dan diganti sesuai dengan kebutuhan. VGA jenis ini tidak perlu bantuan RAM untuk bekerja.(Ilustrasi VGA Add On)Secara kinerja VGA ini juga dapat mengeksekusi kerja berat seperti bermain game dengan kualitas tinggi atau mengolah desain grafis. VGA Add On memiliki sistem pendingin sendiri yang membuat lebih tahan lama dan terhindar dari overheat.

Jenis VGA berdasarkan memori

VRAM

Mungkin sobat Medcom tidak asing dengan VRAM. VGA dengan jenis memori ini memiliki kecepatan 20-10 ns. Biasanya VRAM dipasang pada VGA card yang digunakan untuk komputer desain grafis dan gaming.

DRAM

Selanjutnya ada VGA dengan memori DRAM. VGA ini memiliki kecepatan 70 – 80 ns. Penggunaan memori DRAM ditujukan untuk komputer dengan tingkat entry level yang tidak butuh kecepatan tinggi dan warna grafis yang banyak.

SGRAM

Berikutnya ada VGA yang memiliki jenis memori SGRAM (Synchronous Graphic RAM) dengan kecepatan kurang dari 10 ns.VGA dengan memori jenis ini digunakan pada kartu grafis kelas tinggi yang memiliki kemampuan 3D accelerator seperti Matrox MGA millenium, mystique 3D, Diamond viper, stealth II S220, ATI Rage II 3D pro, ASUS 3D explorer.