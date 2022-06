WIR Group Raih Penghargaan dari Presiden Malta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: WIR Group, perusahaan teknologi berbasis Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) dan Artificial Intelligence (AI) mendapat penghargaan The Mediterranean Tourism Great Sea Awards.Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Presiden Malta, George Vella kepada Daniel Surya, Komisaris Utama & Co-Founder WIR Group dalam acara Gala Dinner yang diselenggarakan hari Senin, 13 Juni 2022 di Mediterranean Conference Centre – Valetta, Malta.Setiap tahun, Mediterranean Tourism Foundation menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dan memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh atas pekerjaan dan kontribusi mereka dalam mempromosikan pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan di seluruh kawasan Mediterania.Penghargaan ini sebagai bukti atas kontribusi nyata dalam bentuk pembangunan kesadaran para pemangku kepentingan serta inisiatif pariwisata yang inovatif, kompetitif, dan berkelanjutan pada ajang Mediterranean Tourism Awards 2022 yang merupakan bagian dari rangkaian acara Mediterranean Tourism Forum 2022.Inisiatif gamifikasi MINAR yang dibangun oleh anak perusahaan WIR Group yang bergerak di bidang teknologi kreatif, digital reality dan aplikasi permainan pada 2019 sebagai salah satu aplikasi teknologi Augmented Reality (AR) dalam mendorong sektor pariwisata Malta menjadi catatan penting kontribusi WIR Group.Inisiatif ini dinilai tak hanya berpotensi membantu meningkatkan potensi pariwisata, namun juga dapat memperkuat sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan teknologi di industri tersebut, serta memastikan standar dan kualitas tertinggi produk pariwisata di negara kepulauan Malta.Malta merupakan salah satu negara dengan regulasi blockchain pertama di dunia, sehingga pengembangan teknologi menjadi salah satu prioritas utama.“WIR Group telah terlibat aktif dalam Mediterranean Tourism Forum sejak 2015 dan hingga saat ini tak henti berbagi pengetahuan dan wawasan berharga yang mengilhami para pemangku kepentingan di kawasan Mediterania untuk terus berinovasi dan berpandangan ke masa depan,” kata Andrew Agius Muscat, Sekretaris Jenderal dan Co-Founder dari Mediterranean Tourism Forum.“Kami berharap platform metaverse yang kami kembangkan ini dapat memenuhi kebutuhan berbagai sektor industri, dan dengan demikian manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat bahkan pada skala global," kata Komisaris Utama serta Co-Founder WIR Group Daniel Surya .Menurut Daniel, sebagai negara yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pemasukan negara, tentunya Malta sangat membutuhkan metaverse untuk membantu pariwisata mereka menghadirkan tampilan yang berbeda dari yang lain.WIR Group sebelumnya juga telah meraih beberapa penghargaan. Di antaranya Excellent Communications Design Apps dalam German Design Award 2020, AR Best Campaign dalam Augmented World Expo's 7th Annual Auggie Awards 2015 dan 2016 di Silicon Valley, Innovation 40 dari The New Economy London di London Stock Exchange, dan Metaverse Tech Companies to Watch in 2022 versi Forbes.