Colorful Rilis PC Gaming Model All-in-One Pakai Intel Core Generasi ke-12

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Hadirnya prosesor Intel Core Generasi ke-12 juga mendorong merek Colorful untuk merilis produk terbaru di kategori PC gaming model All-in-One (AIO). Mereka baru saja meluncurkan Colorful iGame G-One Plus yang memadukan prosesor tadi dengan kartu grafis Nvidia GeForce RTX 30 Series.Produk ini membuktikan bahwa PC model AIO juga bisa menawarkan performa gaming yang mumpuni. Colorful iGame G-One Plus memadukan Intel Core Generasi ke-12 Core i9-12900H dengan Nvidia GeForce RTY 3060.Dapur pacunya didukung kapasitas RAM hingga 16GB DDR4 320MHz yang bisa ditambahkan lagi mencapai 64GB. Di storage ada M.2 PCIe Gen 3 x4 kapasitas 1TB yang hadir dalam dua slot sehingga memungkinkan kebutuhan ekspansi kapasitas penyimpanan.Colorful iGame G-One Plus menyajikan layar besar 31,5 inci resolusi 2K dengan kualitas HDR400 dan refresh rate 165Hz. Di sini tetap tersedia webcam dengan desain lift camera yang unik. Di bagian belakangnya tersedia ambient RGB backlighting sehingga pengalaman bermain game dan tampilannya semakin memukau.Fitur lain yang menarik dari Colorful iGame G-One Plus adalah docking layarnya yang langsung tertanam fitur Qi Wireless Charging sehingga bisa mengecas baterai dari perangkat yang mendukung kemampuan tersebut. Perangkat ini juga sudah menyediakan dua speaker 5W.Hadir sebagai PC gaming, Colorful juga sudah merancang sistem pendingin terbaik di dalamya. Tersedia empat heatpipe berdiameter 10mm dan heatpipe 8mm unttuk dua turbo fans. Kipas pendingin ini diklaim memiliki 52 bilah sehingga menghasilkan tekanan aliran udara 20 persen lebih kencang dibandingkan rancangan di generasi sebelumnya.Sistem pendingin tersebut bisa dikonfigurasi kinerjanya berdasarkan performa yang diinginkan lewat software iGame Center yang tersedia di dalam, mulai dari silent, entertainment, performance, dan boost mode.Colorful iGame G-One Plus dibekali kemampuan terhubung ke WiFi 6E menggunakan modem Intel AX211. Di sini juga tersedia I/O Port yang lengkap, termasuk port RJ45 dan HDMI 2.0 maupun DisplayPort 1.4.Soal harganya, PC Gaming AIO dari Colorful iGame G-One Plus dibanderol pada USD1.999 atau kisaran Rp29,6 juta untuk versi Core i7-12700H sementara versi Core i5 dan Core i9 akan segera menyusul ke pasar.