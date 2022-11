Layanan Pengurangan Emisi Karbon Lenovo Lampaui 1 Juta Metrik Ton

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Lenovo menyebut pelanggan mereka telah melakukan pengurangan emisi hingga 1 juta metrik ton karbon dioksida dari pembelian Think PC (desktop, workstation, laptop).Angka ini setara dengan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan lebih dari 215.000 kendaraan selama satu tahun. Perusahaan juga mengumumkan bahwa sekarang perusahaan-perusahaan dapat menambahkan Layanan Pengurangan Emisi Karbon ke dalam pembelian server Lenovo Think System tertentu.“Tujuan akhir kami yaitu tentunya untuk mengurangi dampak lingkungan, melalui penyeimbangan emisi karbon – yang dilakukan secara bertanggung jawab dan terakreditasi secara independen – hal ini merupakan usaha kuat kami untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam menuju langkah menjaga keseimbangan iklim.""Sebagai bagian dari perjalanan transformasi dari penyedia PC menjadi penyedia layanan dengan spektrum yang lebih luas, kami mempunyai tujuan untuk terus memberikan solusi yang dapat membantu klien kami dalam memenuhi tujuan keberlanjutan mereka sendiri,” tutur Claudia Contreras, Executive Director of Global Sustainability Services di Lenovo.Dengan pembelian layanan tambahan yang ditawarkan, perusahaan dan konsumen dapat mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari manufaktur hingga pengiriman PC atau server mereka, serta konsumsi daya selama siklus hidup perangkat.Lenovo juga menjalin kerja sama dengan ClimeCo sebagai penasihat global pihak ketiga untuk menyalurkan dana yang terkumpul pada proyek lingkungan yang telah disetujui PBB, seperti kincir angin, sel surya, dan inisiatif energi yang terbarukan, termasuk metode inovatif yang memanfaatkan produk pertanian sebagai generator listrik.Pada awal tahun 2022, Lenovo telah memperluas program layanan pengurangan emisi karbonnya dari pelanggan komersial ke konsumen individu untuk PC Lenovo Legion dan Yoga.Permintaan yang meningkat untuk layanan ESG (Environmental, Social, and Governance)Sejak diluncurkan pada tahun 2021, tingkat penggunaan Layanan Pengurangan Emisi Karbon milik Lenovo telah meningkat, jumlah emisi karbon yang berkurang juga meningkat dua digit selama beberapa kuartal.Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak bisnis mencari solusi IT yang dapat memenuhi kebutuhan terkait ESG (Environmental, Social, and Governance) dan memungkinkan untuk mengurangi jejak karbon mereka.Lenovo TruScale menawarkan peralatan dan layanan teknologi kepada pelanggan sebagai bentuk “pelayanan” yang meminimalisir pemborosan di seluruh rantai nilai. Misalnya, TruScale membantu perusahaan menggunakan dan mendaur ulang kembali peralatan IT yang telah habis masa pakainya, yang mana ini memperkuat ekonomi sirkular dan mengurangi pemborosan.“Pengawasan dampak lingkungan berjalan dengan baik melalui penyeimbangan karbon adalah salah satu strategi yang dilakukan. Kami memanfaatkan kemampuan terintegrasi kami di seluruh perangkat keras, infrastruktur, perangkat lunak, layanan, dan juga bekerja sama dengan mitra kami untuk mengembangkan solusi inovatif IT yang berkelanjutan,” tutur Contreras.Selain itu, teknologi Neptune Direct Water-Cooling Milik Lenovo menghadirkan efisiensi pusat data di industri dengan mendaur ulang putaran air hangat ke sistem pendingin dan memungkinkan pelanggan mengurangi konsumsi daya hingga 40 persen.Dalam proses pembuatan produk, Lenovo mengintegrasikan daur ulang plastik, serta memperbanyak jenis bahan daur ulang yang digunakan seperti daur ulang magnesium dalam pembuatan perangkatnya.Target pengurangan emisi karbon oleh perusahaan untuk mencapai nol emisi karbon saat ini sedang ditinjau oleh inisiatif Science Based Targets untuk validasi terhadap Standar nol emisi karbon.Pada FY2021-22, Lenovo melaporkan kemajuan proses menuju target pengurangan emisi 2030, termasuk pengurangan 15 persen dalam lingkup emisi 1 dan 2 secara langsung. Perusahaan meningkatkan fokusnya pada kolaborasi dengan pihak pemasok untuk mengurangi intensitas emisi di seluruh rantai nilai (emisi lingkup 3).