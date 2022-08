Line Next Bawa 5 Proyek NFT di Teaser Dosi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Line Next, usaha milik Line yang didedikasikan untuk mengembangkan dan memperluas ekosistem global NFT, mengumumkan telah membuka toko merek pertama di Dosi Store, sebuah platform untuk merek dan perusahaan untuk menjual NFT.Peluncuran di situs teaser Dosi diantaranya adalah toko milik AlphaCrewz, Now. Drops, Hellbound, Dia TV, dan Apoki yang semuanya merilis proyek NFT.Dosi Store adalah toko merek di platform global NFT Dosi, tempat perusahaan dan merek dapat menjual segala macam proyek NFT serta membuat komunitas dan menjalankan program keanggotaan. Lima toko pertama ini akan menawarkan paket sebagai berikut:1. AlphaCrewz adalah koleksi avatar NFT berdefinisi tinggi untuk digunakan dalam ekosistem metaverse Line yang akan datang.2. Now. Drops menawarkan layanan NFT yang akan menangkap momen dari penampilan artis dan melestarikannya dalam bentuk "kristal" digital sehingga penggemar dapat menikmati penampilan tersebut selamanya. Rencana lainnya adalah untuk menyediakan koleksi dan manfaat NFT dari berbagai IP artis.3. Hellbound, berdasarkan serial webtoon No. 1, akan menampilkan koleksi NFT dalam bentuk Generative Art (algoritma komputer menggabungkan karya seni secara acak) dan memberikan keanggotaan serta manfaat khusus terkait dengan Hellbound universe.4. Dia TV milik CJ ENM berencana untuk memperkenalkan koleksi NFT dan program keanggotaan untuk influencer musik seperti grup acappella Maytree, pembuat konten onLine Napkins, dan Chuther.5. Virtual influencer Apoki juga menyiapkan koleksi NFT PFP (foto profil) spesial yang menangkap pesona uniknya.Setiap koleksi NFT akan tersedia untuk dijual setelah Dosi diluncurkan. Toko merek dapat ditemukan di situs teaser dan beberapa toko merek lainnya akan segera ditambahkan ke daftar lineup.Dengan mendiversifikasi konten NFT dan menghubungkannya dengan manfaat program keanggotaan serta memberikan nilai tambahan, Line Next bertujuan untuk meningkatkan nilai pengumpulan NFT dan memimpin dalam mempopulerkan token digital.Selain itu, Line Next telah memperkenalkan Dosi Citizen, program keanggotaan berbasis NFT PFP (foto profil) dalam platform global NFT Dosi. Ketika pengguna membuat wallet untuk pertama kalinya, mereka akan diberikan NFT PFP Generatif yang dibuat secara acak.Berbagai jenis NFT Dosi Citizen akan tersedia untuk dikoleksi. Selanjutnya, pengguna akan bisa mendapatkan hadiah dan manfaat dengan berkontribusi pada ekosistem Dosi melalui aktivitas seperti bertukar NFT dan mengundang teman.Line Next berencana meluncurkan Dosi versi beta secara global (termasuk di Jepang) pada kuartal ketiga tahun ini.