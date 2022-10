Sambut Presidensi G20, Telkomsel Tambah Kapasitas 5G di Bali

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Telkomsel mengatakan kesiapan infrastruktur dalam acara puncak rangkaian kegiatan Presidensi G20, The 17th G20 Heads of State and Government Summit, yang akan berlangsung pada 15-16 November 2022 di Bali.Direktur Network Nugroho menjelaskan, rangkaian kegiatan Presidensi G20 sepanjang tahun 2022 di Indonesia merupakan peluang besar untuk menunjukkan bagaimana Indonesia dapat mengambil peran untuk terdepan dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi global.Telkomsel berharap dapat mendukung komitmen Indonesia dalam menunjukkan potensi besar transformasi ekosistem industri dan kapabilitas digital terbaiknya," ungkap Nugroho.Sejak pertama menggelar jaringan dan layanan 5G di Indonesia pada 2021, Telkomsel telah memperluas cakupan jaringannya dengan menggelar infrastruktur tambahan sejumlah 88 BTS 4G/LTE serta 39 BTS 5G yang menjangkau titik-titik rangkaian kegiatan Presidensi G20, menggenapi total BTS yang mencapai 7.801 unit di seluruh Provinsi Bali.Di samping itu, Telkomsel mengklaim antisipasi potensi lonjakan trafik komunikasi yang tinggi di sejumlah wilayah, seperti area penginapan, lokasi acara utama, bandar udara, pelabuhan, hingga tempat destinasi wisata, dengan memastikan ketersediaan kapasitas jaringan yang memadai bagi seluruh delegasi selama acara puncak rangkaian kegiatan Presidensi G20, The 17th G20 Heads of State and Government Summit, tanggal 15-16 November 2022 di Bali.Nugroho lebih lanjut menambahkan, ada posko khusus serta melakukan sejumlah persiapan sejak beberapa bulan terakhir untuk memastikan optimalisasi kualitas jaringan dan layanan broadband selama acara berlangsung.Mereka juga memasang jaringan 5G di sejumlah titik utama yang nantinya akan menjadi kawasan utama penunjang berlangsungnya sejumlah kegiatan The 17th G20 Heads of State and Government Summit, seperti kawasan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, kawasan Nusa Dua, kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana, termasuk area Media Center yang berlokasi di Bali International Convention Center (BICC) dan siap melayani kebutuhan akses telekomunikasi bagi lebih dari 1.000 awak media dari berbagai negara.Selain itu, ada juga kartu perdana PraBayar Tourist yang sudah didukung layanan 5G. Kartu ini berisi akses untuk pengalaman digital para turis mancanegara melalui bonus kuota data/internet sebesar 25 GB, kuota telepon lokal 25 menit, serta kuota telepon internasional (IDD) 25 menit.Berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI serta Kementerian Perdagangan RI, Telkomsel juga menyediakan layanan asistensi di sejumlah titik untuk membantu proses registrasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) perangkat pintar yang akan digunakan perwakilan delegasi selama mengikuti rangkaian kegiatan G20.Saat ini Telkomsel telah bekerja sama dengan 382 perusahaan telekomunikasi seluler dari 180 negara di seluruh dunia, dan 48 perusahaan telekomunikasi tersebut berasal dari seluruh negara delegasi G20 yang akan hadir di Indonesia.Kerja sama tersebut mencakup 4G Roaming Partnership dengan setidaknya satu perusahaan telekomunikasi seluler dari tiap negara, serta 5G Roaming Partnership dengan 12 perusahaan telekomunikasi seluler dari Amerika Serikat, Arab Saudi, Kanada, Korea Selatan, Prancis, Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, dan Turki."Besar harapan kami forum internasional ini dapat membuka peluang pertumbuhan ekonomi dan kolaborasi strategis demi perubahan menuju masa depan yang kita semua cita-citakan, khususnya dalam tiga isu prioritas Presidensi G20 Indonesia, yakni arsitektur layanan kesehatan, transisi energi, dan inklusi ekonomi melalui digitalisasi," tutup Nugroho.