Yuk, Bikin Konten TransitionChallenge dengan Samsung Galaxy M22

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Di era digital saat ini, apa yang banyak diminati Gen-Z hampir bisa dipastikan akan menjadi tren.Di media sosial, yang tengah trending saat ini adalah konten video kreatif #TransitionChallenge, yang memperlihatkan transformasi atau perubahan dari hal yang biasa menjadi sesuatu yang memukau.Tren video pendek transition challenge merupakan top trending video dengan jumlah lebih dari 439M views di TikTok. Video transition challenge dengan beragam konsep, mulai dari look, food, beauty dan fashion, diunggah setiap saat di TikTok maupun Instagram Reels.Proses bikinnya yang merangsang kreativitas justru menjadi tantangan yang digemari, terutama oleh para Gen-Z. Dengan adanya tren ini, masyarakat jadi semakin mengandalkan smartphone dan fitur-fiturnya untuk mendukung mereka dalam membuat video konten kreatif ini.Untuk mendukung kreativitas tersebut, Samsung Electronics Indonesia (SEIN) menghadirkan Samsung Galaxy M22, smartphone tangguh dengan performa megang banget yang serba bisa dan siap diandalkan untuk temani pengguna beraktivitas dan berkreasi seharian.“Maraknya konten transition challenge yang menuntut kreativitas tinggi menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya sebagai wadah mengekspresikan diri, namun juga sudah menjadi ruang berkreasi yang sangat luas, khususnya bagi generasi muda,” ujar Product Marketing Manager Samsung Mobile, Samsung Electronics Indonesia Ilham Indrawan.Ilham menjelaskan bahwa Samsung Galaxy M22 dilengkapi dengan fitur yang dapat dimaksimalkan untuk mendukung aktivitas tersebut. Samsung Galaxy M22 hadir dengan kapasitas baterai besar 5.000mAh, layar HD+ 6,4 inci Super AMOLED refresh rate 90Hz, Quad Camera 48MP, serta chipset Helio G80.Smartphone ini merupakan sobat tangguh di harga Rp2 jutaan dengan fitur yang megang banget. Samsung berharap Samsung Galaxy M22 dapat mendorong generasi muda untuk terus berkreasi dan menebar inspirasi di media sosial.Supaya nggak FOMO (Fear of Missing Out) dengan tren saat ini, simak 2+2 langkah memaksimalkan fitur-fitur andalan Galaxy M22 untuk bikin video #TransitionChallenge dengan hasil yang megang banget:Sebelum mulai bikin konten video #TransitionChallenge, pastikan konten yang mau kamu buat sesuai dengan passion kamu. Kalau passion kamu tentang fashion, kamu bisa bikin konten yang menunjukkan pergantian outfit dan sneakers dengan gaya yang berbeda-beda.Atau kalau kamu passionate soal beauty, kamu bisa membuat konten video transisi yang menunjukkan before dan after make-up look kamu. Kalau konten yang kamu buat sesuai dengan passion, kamu pasti bakal lebih enjoy bikin videonya.Bagi para pemula yang ingin membuat video konten kreatif #TransitionChallenge dengan Galaxy M22, kalian bisa dengan mudah mencari referensi konsep video dengan hashtag yang diinginkan di media sosial, misalnya #OutifitChangeTransition atau #TravelTransition.Dengan layar HD+ Super AMOLED refresh rate 90Hz yang responsif berukuran 6,4 inci yang juga nyaman digenggam, scrolling media sosial para konten kreator favorit kamu untuk cari referensi jadi megang banget dengan pengalaman yang smooth dan saat harus pindah-pindah aplikasi.Scrolling seharian juga nggak masalah dengan kapasitas baterai 5.000 mAh. Asal jangan kelamaan ya, nanti videonya nggak jadi-jadi!Supaya video #TransitionChallenge kamu hasilnya bisa smooth, kamu memerlukan kamera yang tangguh untuk diandalkan. Galaxy M22 dibekali Quad Camera dengan kamera utama 48MP (f/2.0) yang mampu mengambil video dengan resolusi FHD (1920 x 1080) @30fps dengan hasil yang megang banget.Ditambah dengan dukungan Ultra Wide Camera 8MP dengan sudut pengambilan gambar hingga 123° yang memungkinkan lebih banyak objek yang masuk ke dalam frame sehingga videomu tampak lebih estetik, cocok untuk konten #TransitionChallenge bertema travel ataupun fashion.Setelah selesai mengambil foto dan video, kamu bisa langsung edit konten #TransitionChallenge di Galaxy M22 melalui aplikasi video editing, seperti InShot, VN Video Editor atau VLLO.Makin pede ngedit dengan lancar langsung di smartphone karena Galaxy M22 dilengkapi dengan RAM berkapasitas 6GB dan memori internal 128GB, serta prosesor Helio G80. Kamu dapat mengunduh beragam aplikasi video editing dan menyimpan banyak stok foto atau video footage untuk konten video transisimu tanpa perlu khawatir kehabisan memori, karena kamu bisa menambah memori eksternal hingga 1TB.Berbekal desain yang simetris dengan kurva yang smooth pada sudutnya, dilengkapi Dolby Atmos untuk pengalaman audio yang lebih immersive, Samsung Galaxy M22 menjadi sobat tangguh yang megang banget di harga Rp2.799.000 dengan pilihan warna yang bervariasi, yaitu Light Blue, White dan Black.