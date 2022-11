Gandeng Adobe, Qualcomm Mau Aplikasi Produktivitas dan Kreativitas Hadir di Perangkat Snapdragon

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Maui: Snapdragon, chipset buatan Qualcomm, tidak hanya ditemukan di smartphone tapi juga ada di laptop dalam bentuk Windows on Snapdragon hingga perangkat VR/AR yang mereka sebut sebagai Snapdragon XR atau extended reality.Di ajang Snapdragon Summit 2022, Qualcomm mengumumkan kerja sama dengan Adobe untuk menghadirkan semua kemampuan aplikasinya secara native di ekosistem Snapdragon tadi.Di tahap awal, Adobe telah menghadirkan dukungan aplikasi Fresco dan Acrobat ke ekosistem Snapdragon dan ke depannya akan membawa seluruh layanan dari Creative Cloud. Kedua perusahaan juga berkolaborasi menghadirkan teknologi Adobe Sensei.“Adobe mendorong maju kreativitas serta produktivitas pada dokumen dan keajaiban produkkami menjadi nyata pada platform teknologi yang dibangun untuk kinerja dan skala,” kata SVP, Creative Cloud Products and Services Adobe, Govind Balakrishnan.“Desainer, pekerja kreatif, dan pekerja berbasis pengetahuan yang menggunakan Snapdragon dan XR dapat berharap untuk bekerja dengan produk andalan kami dan teknologi Adobe Sensei AI saat mereka menentukan era baru pengalaman digital di seluruh perangkat dan media kreatif baru,” jelasnya.Adobe Sensei adalah mesin AI Adobe selain Qualcomm AI Engine yang hadir khusus di perangkat dengan platform Snapdragon yang diklaim memberikan peningkatan kinerja untuk alur kerja dan tugas kreatif saat mengakses layanan Adobe.Kini kedua perusahaan juga berkolaborasi dalam menyediakan dukungan proses kreatif dan konsumsi konten berbasis XR di platform Snapdragon Spaces lewat XR Developer Platform untuk headset VR/MR serta AR.Adobe Aero kini bisa diakses tidak hanya di smartphone tapi juga PC dan ke produk XR dari Snapdragon Spaces. Fitur yang ditawarkan di sini mencakup alur kerja 3D berperforma tinggi dengan Universal Scene Description (USD) pada banyak perangkat Android untuk pengalaman XR yang ditenagai oleh Snapdragon Spaces.“Kami merancang teknologi dengan pengguna sebagai pusat untuk memberdayakan mereka agar dapat melepaskan kreativitas mereka dari mana saja secara virtual dan di perangkat paling pribadi mereka,” ujar Senior Vice President and General Manager of the Mobile, Compute and XR (MCX) Business Unit Qualcomm, Alex Katouzian.