Vivo Akui Tertarik Bawa Seri Flagship ke Indonesia

: Vivo baru saja menghadirkan smartphone kelas menengah terbarunya, Vivo V11 Pro dan Vivo V11, di Indonesia.Vivo menyebut hal ini bukan berarti perusahaannya tidak akan menghadirkan perangkat segmen high-end di Indonesia. Tidak dapat membandingkan dengan negara lain, Vivo menyebut saat ini tengah berupaya memperkenalkan produk dengan harga berbeda secara bertahap."Pasar Indonesia bukan tidak menjanjikan, tapi kita harus tahap per tahap dalam memperkenalkan harga yang masuk, seperti V11 Pro yang lebih tinggi dari V9. Kita ini masih kecil, masih muda. Harus hati-hati dalam melihat pangsa pasar," ujar General Brand Manager for Brand and Activation Vivo Indonesia Eddy Kusuma.Vivo, jelas Eddy, justru menilai Indonesia sebagai pasar yang menjanjikan bagi perusahaannya. Sehingga Vivo memutuskan untuk menggelontorkan investasi berjumlah besar, salah satunya dalam bentuk pendirian pabrik perakitan di Indonesia.Saat ini, Vivo lebih terfokus pada segmen pasar menengah di Indonesia, sebab jumlah konsumen pada segmen ini berjumlah besar. Selain itu, salah satu petinggi di Vivo Indonesia ini juga menyebut bahwa Vivo tengah dalam tahap berdiskusi untuk memboyong perangkat unggulan ke Indonesia.Sementara itu, penurunan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat diakui Eddy tidak memengaruhi harga yang ditawarkan Vivo untuk produknya.Eddy menyebut, meski terdapat sejumlah komponen yang harus diimpor ke Indonesia, Vivo berusaha menjaga stabilitas harga.(MMI)