Dua Laptop Anyar Lenovo untuk Ekonomi Kreatif

: Lenovo mengumumkan kehadiran dua laptop premium terbarunya di Indonesia, Yoga C930 dan Yoga S730. Pengumuman keduanya turut menjadi medium peluncuran sub-merek Yoga, yaitu C untuk Convertible dan S untuk Slim.“Melihat pertumbuhan industri kreatif yang pesat, juga kemunculan kreator konten, Lenovo sebagai perusahaan customer centric ingin ambil peran dan mendukung pertumbuhan industri kreatif via perangkat yang kami tawarkan ini,” ujar Consumer Lead Lenovo Indonesia Helmy Sutanto.Kedua laptop ini sebelumnya telah diperkenalkan di ajang IFA 2018 yang berlangsung di Berlin, Jerman, pada 6 September hingga 11 September 2018. Melalui kedua perangkat seri premium ini, Lenovo menyasar pelaku industri kreatif.Sebagai informasi, perangkat pada sub-merek C hadir dengan kemampuan multimode, memungkinkan pengguna menggunakan perangkat dalam empat mode yaitu Tent, Display, Tablet dan Laptop. Sementara itu, perangkat pada sub-merek S hadir dengan desain tipis dan ringan.Lenovo Yoga S930, penerus dari Yoga 920, hadir dengan dukungan prosesor Intel Core i7-8550U 1,8GB, ruang penyimpanan SSD berkapasitas 512GB dan RAM 16GB. Layar berukuran 13,9 inci yang dapat diputar hingga 360 derajat pada laptop ini didukung teknologi Dolby Vision hingga UHD.Dukungan teknologi ini diklaim mampu menghadirkan konten dengan tampilan visual dan audio jernih. Selain itu, Yoga C930 juga ditunjang oleh stylus khusus, bernama Integrated Garaged Pen, berbekal slot khusus di bagian bodi perangkat, juga untuk mengisi daya baterai pena.Yoga C930 turut berbekal sensor pemindai sidik jari dan Integrated TrueBlock Privacy Shutter, guna menghadirkan privasi saat webcam tidak digunakan. Sementara itu, Lenovo Yoga S730 mengunggulkan desain berdimensi tipis, dengan ketebalan 11,9 mm dan bobot seberat 1,1 Kg.Mengunggulkan desain, Lenovo mengaku tidak mengabaikan segi performa Yoga S730. Lenovo membekali perangkat ini dengan prosesor Intel Core i7-8565U 1,8GB, ruang penyimpanan SSD 512GB, dan RAM 16GB.Perangkat ini dibekali baterai yang diklaim Lenovo mampu bertahan selama 12 jam, dan didukung fitur pengisian daya cepat, Rapid Charge.Selain itu, Yoga S730 didukung sistem Intelligent Thermal Technology dan Dolby Atmos Speaker. Lenovo Yoga C930 dipasarkan seharga Rp26 jutaan, sedangkan Yoga S730 dipasarkan seharga Rp18 jutaan, lengkap dengan Microsoft Office 365.(MMI)