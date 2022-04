Alat AR dan Fitur Kamera Baru Ada di Snap Partner Summit 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Snap Inc mengumumkan rangkaian fitur terbarunya di ajang Snap Partner Summit 2022. Perusahaan aplikasi kamera ini turut mengumumkan kini telah memiliki 600 juta pengguna aktif bulanan dan lebih dari 332 juta pengguna aktif harian di seluruh dunia.Selama tahun lalu, Snapchatter, sebutan untuk pengguna Snapchat, telah berbagi konten dari aplikasi mitra, seperti lagu dari Spotify atau tweet dari Twitter, lebih dari enam miliar kali di platform Snapchat.Snap Inc juga menyebut bahwa komunitas Augmented Reality (AR) pada platform miliknya membangun bisnis menggunakan teknologi Snap. Pengembang tersebut, jelas Snap, mewakili hampir setiap negara di dunia dan telah membangun lebih dari 2,5 juta Lense yang telah dimanfaatkan sebanyak lebih dari lima triliun kali.Untuk lebih mendukung inovasi AR ini, Snap memperkenalkan sejumlah fitur termasuk Lens Cloud, koleksi layanan backend yang tersedia secara gratis, ditargetkan untuk meningkatkan cakupan produk AR yang dapat dikembangkan pengembang.Snap mengklaim bahwa Storage Services, Location Services, dan Multi-User Services yang membekali Lens Cloud ini akan membuka kunci dari kemampuan AR yang lebih dinamis, berguna dan interaktif.Snap secara lebih lanjut menggulirkan teknologi baru untuk membantu cara merek menghadirkan produk kepada konsumen melalui AR. Teknologi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan menciptakan peluang baru untuk merek.Teknologi baru tersebut termasuk Snap 3D Asset Manager, berkemampuan mempercepat dan mempermudah bisnis dalam membangun pengalaman berbelanja dengan teknologi AR. Merek dapat meminta, mengelola dan mengoptimalkan model 3D untuk berbagai produk di katalog mereka.Selain itu, Snap juga menghadirkan teknologi Dress Up, destinasi baru di Snapchat ditargetkan untuk menghadirkan konten fesyen dan percobaan terbaik dari kreator, peritel dan merek fesyen di satu lokasi.Dress Up akan tersedia di Lens Explorer, hanya satu ketukan dari Snap Camera di AR Bar. Teknologi lainnya yaitu Camera Kit for AR Shopping, penawaran Snap untuk mitra dagang, menghadirkan cara baru untuk menghadirkan kemampuan terbaik kamera Snap untuk percobaan AR di aplikasi dan situs mitra.Camera Kit for AR Shopping merupakan SDK AR yang menghadirkan Lensa Snap sebagai fitur mencoba pada halaman detail produk peritel dan merek, guna meningkatkan pengalaman belanja digital pelanggan mitra Snap.Snap Inc juga mengumumkan kerjasama multi-tahun dengan Live Nation, menciptakan hubungan lebih dalam antara seniman dan penggemar melalui AR khusus yang hanya tersedia di Snapchat.Perusahaan ini juga mengumumkan fitur baru untuk pengembang sehingga dapat meningkatkan pengalaman sosial pada Minis. Sebagai pengingat, Snap memperkenalkan Minis pada tahun 2020 lalu, menawarkan mitra cara menggunakan platform html5 karyanya untuk membangun pengalaman sosial berukuran bite dalam Snapchat.Hal tersebut menghadirkan Minis Private Components System yang akan memungkinkan pengembang untuk menambahkan elemen sosial pada pengalaman, seperti rating, review, rekomendasi dan lainnya, sembari melindungi privasi Snapchatter.