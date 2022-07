Cara Transfer File dari iOS ke macOS via AirDrop

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Saat ini, sangat umum bagi masyarakat untuk memiliki sejumlah perangkat dengan sistem operasi yang sama, baik itu laptop, desktop, smartphone, atau tablet. Masyarakat juga kerap membagikan dan memindahkan file antar perangkat tersebut, baik milik sendiri maupun rekan.Pengguna perangkat Android memiliki Nearby Share, namun pengguna perangkat Apple memiliki AirDrop. Berikut hal yang perlu diketahui untuk menggunakan AirDrop untuk membagikan file dengan fitur ini.Sebelum dapat memanfaatkannya, Anda perlu mengaktifkan fitur AirDrop tersebut dahulu pada perangkat iOS dan Mac. Merupakan platform karya Apple, iOS dan macOS memiliki sejumlah perbedaan dalam setup awal dan penggunaan.Untuk mengaktifkan AirDrop di iOS, Anda perlu mengusap ke arah bawah ikon baterai di bagian kanan atas untuk mengakses Control Center. Tahan jari Anda selama beberapa saat pada tombol Wi-Fi.Pada menu yang muncul, ketuk ikon AirDrop hingga berubah warna menjadi biru. Kemudian, fitur ini akan menampilkan informasi bertuliskan Contacts Only, merupakan pilihan teraman. Jika ingin dapat menerima file dari siapapun, tahan jari selama beberapa saat di ikon AirDrop.Hal ini akan menampilkan menu lain dan Anda dapat memilih izin akses, serta menonaktifkan fitur ini setelahnya. Pada macOS, mengaktifkan fitur ini di macOS sangat mudah, Anda hanya perlu mengklik AirDrop di sisi kanan sidebar Finder.Pada bagian utama layar, klik Allow me to be discovered by: No One, nonaktifkan opsi ini lagi, sedangkan opsi Contacts Only dan Everyone akan mempermudah Anda untuk dapat ditemukan oleh bagian pendeteksi AirDrop pengguna di sekitar.Setelah mengaktifkan fitur ini dan untuk membagikan file via AirDrop di perangkat iOS, Anda perlu memilih file dan mengetuk menu Share, kemudian ketuk Airdrop. Daftar dari seluruh perangkat yang tersedia di sekitar Anda akan muncul di layar.Daftar tersebut akan terpisah ke dalam kategori People, Devices, dan Other People. Sebagai informasi, People untuk pengguna perangkat iOS seperti iPhone atau iPad, Devices mewakili perangkat seperti MacBook, dan Other People mewakili pengguna yang tidak tersimpan di kontak.Setelah memilih, penerima akan mendapatkan notifikasi di ponsel. Sejumlah tipe file, seperti gambar, akan menampilkan preview singkat, sedangkan tipe file lain, seperti PDF, hanya akan menampilkan logo format.Penerima kemudian perlu mengetuk Accept atau Decline. Jika menerima, file akan muncul di perangkat, dan Anda akan dapat mendengar suara bip sebanyak tiga kali sebagai indikator proses pengiriman berjalan telah berhasil.Pada perangkat macOS, proses pengiriman file via AirDrop lebih mudah jika dibandingkan dengan perangkat iOS. Anda hanya perlu menarik file dari folder Finder lokasinya tersimpan, dan tarik ke jendela AirDrop.Kemudian, letakan di avatar pengguna yang ingin dijadikan sebagai penerima file. Penerima kemudian akan mendapatkan notifikasi pada perangkat mereka. Notifikasi ini akan muncul di Mac, dan serupa pada iOS, penerima hanya perlu memilih Accept atau Decline.Dengan demikian, Anda dapat mengirimkan file kepada perangkat pengguna sistem operasi karya Apple tersebut via fitur AirDrop. Selamat mencoba!