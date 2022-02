Sharp Aquos V6 Masuk Kelas Entry-Level, Begini Spesifikasinya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sharp Electronics Indonesia hari ini meluncurkan dua smartphone terbarunya yang menyasar kelas entry-level dan mid-range dari sisi harga dan spesifikasinya. Kedua produk terbaru mereka adalah Sharp Aquos V6 dan Aquos V6 Plus.“Menyasar kelas Entry-level dan Mid-range, Aquos V6 dan Aquos V6 Plus ini diproduksi secara ekslusif hanya di Indonesia. Mengusung kualitas Jepang, Smartphone line-up terbaru dari Sharp khusus disiapkan sesuai dengan kebutuhan konsumen di Indonesia,” tutur Head of Marketing AUVI Product Strategy Group PT Sharp Electronics Indonesia, Ardy.Keduanya ditawarkan dengan keunggulan yang diklaim pihak Sharp membuat Aquos V6 dan Aquos V6 Plus menarik yaitu kehadiran fitur NFC di dua kelas smartphone ini serta pemindai, fingerprint hingga sistem operasi Android 12 dan baterai 5.000 mAh.Sharp Aquos V6 dan Aquos V6 Plus mengandalkan chipset MediaTek Helio G25 namun di segi spesifikasi lainnya terdapat perbedaan yang jelas. Sharp Aquos V6 memiliki kamera utama 13MP sementara Aquos V6 Plus 50MP.Keduanya memiliki dua kamera lagi yaitu macro camera dan depth camera 2MP jadi total ada tiga kamera belakang. Di kamera depan Sharp Aquos V6 punya kemampuan 5MP sementara Aquos V6 Plus di 8MP.Di kapasitas RAM dan memori, Aquos V6 menyediakan 3/32GB dan Aquos V6 Plus 4/64GB, semuanya bisa menggunakan MicroSD hingga 512GB. Mereka juga menyediakan fitur fast charging 15W.Sharp Aquos V6 dan Aquos V6 Plus memiliki ukuran layar 6,52 inci yang punya refresh rate 60Hz dan resolusi HD+. Keduanya masing-masing dibanderol harga Rp1.949.000 dan Rp2.499.000.