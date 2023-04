Pelanggan MyRepublic Dapat Akses WeTV Gratis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Platform streaming WeTV dan MyRepublic menjalin kerjasama strategis dalam memudahkan pelanggan menikmati berbagai hiburan Asia. Kerja sama ini diresmikan melalui kegiatan Signing Ceremony di Kantor MyRepublic, Kamis 6 April 2023.Dalam kesempatan ini turut hadir Chief Executive Officer MyRepublic Timotius Max Sulaiman dan Country Head WeTV Indonesia Lesley Simpson. “Dengan adanya kerja sama ini, MyRepublic memberikan benefit spesial untuk seluruh pelanggan, dapat menikmati WeTV VIP secara GRATIS per 7 April 2023,” kata Timotius.WeTV memiliki berbagai konten unggulan, salah satunya serial WeTV Original Layangan Putus yang telah tayang lebih dari 15 juta kali dalam sehari dan telah menjadi trending topic di media sosial.Serial unggulan lain nya adalah Kupu Malam yang telah ditonton lebih dari 4 juta kali dalam seminggu penayangan. Konten Asia juga seperti dari Tiongkok yang berjudul My Girlfriend is an Alien (Pacarku Alien) yang terus bertahan di peringkat 1 kategori All Time Top di aplikasi WeTV.Layanan WeTV sudah dilengkapi dengan subtitle Bahasa Indonesia. Country Head WeTV Indonesia Lesley Simpson menjelaskan, ia berharap semakin banyak penonton di Indonesia yang mendapatkan kemudahan dalam menikmati berbagai konten-konten berkualitas.Setiap pelanggan setia yang sudah berlangganan paket baik Internet Only maupun paket Internet Combo TV dapat langsung mengaktifkan akun dan menikmati layanan WeTV VIP, termasuk pelanggan baru setelah menjadi pelanggan aktif MyRepublic.Dengan berjalannya kerja sama ini, MyRepublic berharap pengguna layanannya dapat menikmati berbagai hiburan Asia terbaik di WeTV dan tentunya kolaborasi ini akan memberikan dampak yang baik untuk kedua belah pihak.