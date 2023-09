iPhone 15 dan iPhone 15 Plus Akhirnya Pakai USB-C

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Apple secara resmi mengumumkan model iPhone 15 dan iPhone 15 Plus dengan berbagai peningkatan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Perangkat ini secara garis besar berbekal fitur yang dirumorkan, juga dengan sejumlah fitur tambahan.Mengutip WCCFTech, form factor dari dua model iPhone 15 ini tergolong serupa, namun dengan berbagai peningkatan, di antaranya yaitu Dynamic Island dan USB-C. iPhone 15 hadir dengan layar berukuran 6,1 inci, sedangkan iPhone 15 Plus mengusung layar berukuran 6,7 inci.Di bagian belakang, model iPhone 15 berbalut finishing kaca buram serupa model iPhone 14 Pro, dengan bagian penyematan kamera yang kontras. Finishing tidak mengkilat juga membawa iPhone 15 satu langkah lebih dekat dengan model Pro soal tampilan.Perangkat ini juga berbekal sistem kamera lebih baik, diklaim menyamai model iPhone 14 Pro. iPhone 15 kini berbekal kamera 48MP serupa model Pro, dan sistem kamera baru ini membuka pintu ke mode zoom optik 1x dan 2x, bersama mode ultra-wide-angle 0.5x.Model iPhone 15 juga dilengkapi upgrade portrait baru dengan efek bokeh sintetik, diklaim mampu membantu menghadirkan hasil lebih baik dari foto yang diambil dalam pencahayaan redup. Mode portrait akan secara otomatis diaktifkan pada mode kamera utama.Soal dapur pacu, model iPhone 15 dan iPhone 15 Plus baru didukung chipset A16 Bionic dengan performa grafis dan komputasi lebih baik, jika dibandingkan dengan chipset A15 Bionic pada model iPhone 14.Chipset A16 Bionic pada iPhone 15 hadir dengan CPU 6-core dan GPU 5-core untuk kemampuan performa lebih baik namun dengan konsumsi daya lebih rendah. SoC ini didampingi oleh chipset ultra wideband U2, diklaim dapat menyuguhkan presisi lebih baik via aplikasi Find My.Salah satu perubahan terbesar pada tahun ini adalah kehadiran port USB-C, memungkinkan transfer data dan kecepatan pengisian daya lebih cepat. Soal daya tahan baterai, cell baterai lebih besar, dipadukan dengan chipset A16 Bionic diklaim akan memungkinkan model iPhone 15 bertahan lebih lama.Apple juga meningkatkan fitur Emergency SOS via a Satellite untuk bantuan dalam perjalanan. Lini iPhone 15 baru ini akan dipasarkan mulai tanggal 22 September dengan pre-order yang dimulai pada hari pengumumannya.iPhone 15 dipasarkan dengan harga dari USD799 (Rp12,3 juta) dan iPhone 15 Plus ditawarkan dengan harga dari USD899 (Rp13,8 juta).