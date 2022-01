Microsoft Konfirmasi Penghentian Produksi Konsol Xbox One

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Microsoft telah berhenti memproduksi seluruh konsol Xbox One. Perusahaan raksasa di bidang software ini menghentikan produksi Xbox One X dan Xbox One S digital setelah peluncuran Xbox Series X.Kemudian setelahnya, Microsoft secara diam-diam menghentikan produksi Xbox One S pada akhir tahun 2020 lalu, dan hanya memasarkan stok yang masih tersisa, seperti yang dilaporkan The Verge.Senior Director Xbox Console Product Marketing Cindy Walker menyebut untuk terfokus pada produksi Xbox Series X dan S, pihaknya menghentikan produksi seluruh konsol Xbox One pada akhir tahun 2020.Konfirmasi Microsoft ini disampaikan berbarengan dengan beredarnya laporan Bloomberg menyebut Sony telah berencana untuk mengakhiri produksi PS4 pada akhir tahun 2021. Namun Sony kini akan memproduksi sekitar satu juta unit konsol PS4 pada tahun 2022.Sony telah mengonfirmasi bahwa produksi PS4 masih berjalan, di tengah kendala yang dihadapi Microsoft dan Sony dalam memenuhi permintaan untuk konsol Xbox Series X dan PS5 terbaru mereka.Namun, Microsoft dilaporkan masih mampu memenuhi permintaan Xbox Series S seharga USD299 (Rp4,3 juta). Sebab stok Xbox Series S masih tersedia di sejumlah peritel online di pasar Inggris dan Amerika Serikat.Menyoal peluncuran Xbox Series X / S pada tahun 2020 lalu, bos Xbox Phil Spencer menyebut bahwa perusahaannya telah memproduksi lebih banyak konsol Xbox Series X dibandingkan dengan Series S, namun dengan harga lebih terjangkau, Series S diyakini akan memimpin persaingan.