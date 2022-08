Ini Cara Merekam Layar di Laptop Windows 7 hingga Windows 10

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Gamer menjadi salah satu pekerjaan yang tengah digandrungi oleh masyarakat, terutama masyarakat berusia muda. Sebab, selain melakukan hal yang menjadi hobi yaitu bermain game, menjadi streamer game juga menghasilkan pundi-pundi uang.Namun, gamer kini tidak hanya memainkan game untuk pertandingan semata, beberapa di antaranya turut mendistribusikan game play mereka ke platform jejaring sosial, salah satunya adalah YouTube.Karenanya, untuk dapat membagikan game play di berbagai platform, gamer perlu merekam game play yang dimainkan, baik pada perangkat mobile maupun perangkat komputasi seperti laptop. Mungkin Anda merupakan salah satu penggemar gaming di laptop dan ingin ikut membagikan game play ke platform jejaring sosial namun tidak tahu cara merekam game play.Simak langkah berikut untuk dapat merekam layar di laptop bersistem operasi Windows 7 hingga Windows 10 ini. Sebagai pengingat, cara ini tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk merekam game play, tapi juga aktivitas lain di laptop Anda, termasuk merekam materi presentasi dari instansi pendidikan.Fitur ini merupakan salah satu cara paling mudah untuk merekam layar laptop bersistem operasi Windows. Sebab umumnya, Xbox Game Bar telah tersedia di dalam laptop pengguna sistem operasi Windows sehingga Anda tidak perlu repot-repot menginstal aplikasi.Untuk merekam layar, Anda hanya perlu mengklik Windows di sudut kiri bawah layar laptop, kemudian cari Xbox Game Bar dan klik. Setelahnya, akan muncul baris di bagian atas layar dengan sejumlah ikon.Anda perlu mengklik ikon webcam di sebelah ikon volume, dan saat kursor diarahkan ke ikon tersebut, akan muncul tulisan Capture. Mengklik tulisan tersebut akan menampilkan sejumlah opsi, dan untuk merekam layar, pilih Start Recording dengan ikon berbentuk bulat.Selanjutnya, Anda hanya perlu mengklik Stop Record dan hasil rekaman layar laptop akan secara otomatis tersimpan.Cara termudah lain untuk merekam layar di laptop Windows yaitu dengan menekan kombinasi tombol Windows + Alt + R. Setelah menekan kombinasi tombol ini, fitur perekam layar secara otomatis muncul dan segera merekam layar laptop.Saat telah merekam layar yang dibutuhkan, Anda dapat mengklik Stop Record untuk menghentikan proses perekaman dan hasil rekaman layar laptop akan secara otomatis tersimpan.Anda juga dapat merekam layar di laptop Windows dengan menggunakan aplikasi Loom yang tersedia di Chrome Web Store. Namun, Anda harus menambahkan ekstensi aplikasi ini ke Chrome di laptop.Jika sudah siap, Anda perlu masuk ke akun Gmail, kemudian ikuti langkah selanjutnya. Setelah selesai, klik Try out recording di bagian bawah, dan Anda dapat mengatur video di laptop sesuai keinginan, baik perekaman dengan layar dan kamera, hanya layar atau hanya kamera.Kemudian, klik Start recording, dan klik Stop saat telah selesai, lalu video akan secara otomatis tersimpan.Aplikasi ini dapat diperoleh di Chrome Web Store, sehingga Anda perlu menambahkannya ke Chrome terlebih dahulu. Setelah selesai, buka Scrcast screen recorder di ekstensi laptop, dan kemudian akan muncul pilihan desktop, this tab dan webcam. Anda dapat memilih opsi yang diinginkan.Jangan lupa untuk mengaktifkan mikrofon dan webcam jika Anda ingin merekam diri sendiri. Anda juga dapat memilih resolusi video dari 720p, 1080p hingga 4K. Jika sudah siap, klik Record, dan klik Stop sharing saat telah selesai merekam.Sementara itu untuk menyimpan hasil perekaman, Anda hanya perlu mengklik Download.Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus mencarinya terlebih dahulu di Chrome Web Store. Pada toko aplikasi Chrome tersebut, cari dengan kata kunci Screen Record, dan klik saat telah menemukannya.Kemudian, klik Tambahkan ke Chrome, lalu klik Ekstensi di sudut kanan atas layar. Setelahnya, klik dan aktifkan Pin. Untuk merekam layar, buka Awesome Screenshot di ekstensi laptop dan pilih satu opsi dari desktop, this tab dan cam only yang muncul sesuai dengan kebutuhan Anda.Anda juga dapat mengatur kualitas video perekaman layar, dari 720p, 1080p hingga 4K. Kemudian klik Start Recording. Setelah selesai, klik Stop, dan untuk menyimpan hasil perekaman, klik Download.Aplikasi perekam layar laptop ini sudah banyak digunakan, namun, pengoperasiannya sedikit lebih rumit jika dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Meskipun demikian, OBS Studio memiliki keunggulan yaitu hasil perekaman layar laptop dapat langsung dibagikan ke YouTube, Twitch, hingga Facebook.Untuk menggunakannya, Anda perlu menginstal programnya terlebih dahulu dari situs ini . Setelah terinstal, Anda perlu membuka OBS Studio di laptop, kemudian pilih menu Sources dan klik ikon tambah di bagian bawah layar.Setelah siap, klik Start Recording untuk mulai merekam layar laptop, dan klik Stop Recording setelah selesai. Nantinya, video rekaman layar akan tersimpan di laptop secara otomatis.Anda juga dapat merekam layar laptop dengan fitur bawaan langsung dari Microsoft ini, yang lebih terjamin keamananya. Untuk merekam layar laptop dengan fitur ini, Anda perlu memilih Create - Record screen di Microsoft Stream.Setelahnya, klik Allow Microsoft Stream untuk menggunakan kamera dan mikrofon di laptop. Lalu, klik ikon webcam dan mikrofon di layar, dan bagi pengguna earphone, pastikan earphone telah terpasang dengan baik di laptop.Untuk merekam layar, klik Record atau ikon lingkaran dengan titik merah di bagian tengahnya, lalu pilih tampilan layar yang ingin ditampilkan, baik seluruh layar maupun halaman situs yang tengah dibuka.Setelah memilih salah satunya, klik Share, dan tunggu hingga hitungan ketiga, hingga perekam layar dimulai secara otomatis. Setelah selesai, Anda perlu mengklik Pause dan klik Next untuk melihat hasil video yang telah direkam. Selamat mencoba!