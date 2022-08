Aset Kripto Line Link Terdaftar di Bursa Global

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Line Tech Plus, anak perusahaan Line Corporation dan operator bisnis-bisnis yang berhubungan dengan blockchain dan aset kripto milik Line, pada 12 Agustus mengumumkan aset kripto milik Line, Link telah tersedia di bursa perdagangan aset kripto Mexc Global.Mexc merupakan bursa yang menggunakan teknologi mesin pencocokan yang menangani 1,4 juta unit raksasa per detik, dan menyediakan lebih dari 1.400 layanan perdagangan aset kripto di 70 negara.Pengguna dapat berdagang Link (LN) dengan Bitcoin (BTC) di Mexc. Dengan bursa pertukaran ini, Link sekarang dapat diperdagangkan di BITFRONT, Line BITMAX, Bithumb, dan Mexc. Line berencana untuk memperluas likuiditas Link dan memperkuat ekosistemnya dengan mendaftar di satu bursa global lagi.Selain itu, Line dan Mexc mengadakan Event Deposit & Hold to Earn senilai USD40.000untuk memperingati listing baru tersebut. Ketika seorang pemegang menyetorkan 1 Link atau lebih ke Mexc, pemegang tersebut akan bergabung dengan sekumpulan Link senilai 5.000 USD, sebanding dengan jumlah setoran.Selanjutnya, 30 pemegang LN teratas di Mexc akan memenangkan share dari kumpulan hadiah Link senilai USD20.000. Sebagai tambahan, program lain akan mendistribusikan Link senilai USD15.000 untuk pengguna yang memiliki lebih dari 10 LN di Mexc tetapi kurang dari 30 teratas (hadiah maksimal 3 LN per orang).Deposit & Hold to Earn Event berakhir pada 15 Agustus. Pengguna di wilayah tertentu tidak memenuhi syarat untuk mengikuti ajang ini.Line telah memperluas ekosistem blockchain dan ekonomi token Line. Pada bulan April, Line meluncurkan Line NFT, pasar komprehensif untuk token non-fungible global (NFT) di Jepang melalui pengembang bisnis-bisnis terkait blockchain dan aset kripto miliknya, Line Xenesis.Sebagai tambahan, Line Next, usaha Line yang didedikasikan untuk mengembangkan dan memperluas ekosistem NFT global, baru-baru ini membuka DOSI Store untuk memperdagangkan NFT di platform NFT global DOSI (saat ini masih dalam tahap rilis teaser) serta membuka pintu untuk merek-merek dan perusahaan yang ingin menjual NFT.