Nokia Gulirkan Android 9 Pie Beta untuk Nokia 7 Plus

: Kebingungan beredar di masyarakat terkait update versi stabil dari Android 9 Pie untuk perangkat unggulan HMD Global, Nokia 7 Plus, pada bulan lalu. Kebingungan ini telah diluruskan oleh janji Sarvikas terkait dengan perilisan resmi update sistem operasi ini pada bulan September.Namun, meski Chief Product Officer HMD Global ini telah mengundang penguji beta pada kesempatan terakhir untuk membantu perusahaan menyempurnakan versi beta Android Pie terakhir sebelum mencapai versi akhir pada 8 Agustus lalu, kini HMD menyebut masih dibutuhkan satu versi beta lain untuk memperbaiki stabilitas sistem.Versi revisi Android 9 Pie Developer Preview dengan nomor kode 3.190 telah mulai bergulir via Over-The-Air (OTA) kepada peserta program beta. Versi ini hadir dengan ukuran 1,48GB dan berbekal sejumlah fitur termasuk patch keamanan terbaru Google.Sebelumnya, pengguna dapat melakukan backup pada data sebelum mengunduh update ini, sebab diperkirakan tidak akan berjalan dengan mulus seperti yang diinginkan. Sehingga hal ini akan memungkinkan proses kembali ke sistem operasi sebelumnya, Android 8.1 Oreo, akan menghapus seluruh file dan informasi personal pengguna.Rangkaian fitur lainnya tercantum pada bagian What's New dari perubahan sistem untuk Nokia 7 Plus ini, meski beberapa di antaranya telah terdapat pada versi beta publik sebelumnya.Sementara itu, saat ini masih tersedia informasi detil terkait waktu HMD dapat merilis versi akhir dari Android 9 Pie untuk smartphone tersebut.Sebelumnya, Juho Sarvikas juga mengunggah tweet yang disebut sebagai berita baik bagi pemilik Nokia 8 Sirocco. Sarvikas menjanjikan fitur menarik baru untuk perangkat unggulan terbaru HMD Global tersebut, dan hadir sebagai bagian dari update Android 9.0 Pie.(MMI)