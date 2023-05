Lenovo Pasang AI di Layanan Premier Support Plus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Secara resmi Lenovo perkenalkan Premier Support Plus agar mampu berikan dukungan proaktif, dan prediktif. Premier Support Plus merupakan sebuah penggabungan antara AI dan interaksi manusia dan dirancang khusus untuk tenaga kerja hybrid saat ini.Lenovo melakukan sebuah survey yang menunjukkan bahwa sebanyak 87% mengakui bahwa AI mampu untuk memberikan kontribusi yang positif dalam membantu para penggunannya untuk bisa lebih produktif. Selain dari itu, survey tersebut juga menunjukkan sebanyak 81% karyawan lebih memilih menggunakan gabungan teknologi AI dan interaksi manusia dalam menunjang produktivitas sehari-hari.Lenovo yang merujuk pada studi global tersebut berhasil untuk mengungkapkan bahwa mayoritas dari sebanyak 12.000 karyawan percaya mereka akan lebih merasa produktif jika masalah teknoloigi di tempat mereka bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan efektif. Jadi, hadirnya teknologi AI sendir sangat membantu para penggunannya dalam menunjang produktivitas.Oleh karena itu, Lenovo menghadirkan Premier Support agar bisa menawarkan layanan yang penting untuk kebutuhan tenaga kerja hybrid. Layanan ini dinilai bermanfaat bagi mereka yang melakukan transformasi digital dalam perusahaan.Lenovo menilai teknologi AI menjadi teknologi yang canggih dalam memberikan layanan yang preventif dan lebih cerdas, sehingga hal ini sangat menguntungkan para penggunannya.Lenovo Premier Support Plus ini dimungkinkan untuk memberikan dukungan yang bermanfaat serta perlindungan ekstra untuk setiap masalah yang berkaitan dengan teknologi. Lenovo akan hadirkan hasil analitik berbasis AI, sehingga nilai yang diberikan menjadi nilai yang akurat dan berdasarkan sistem. Ini menjadi salah satu nilai yang ditonjolkan oleh Lenovo Premier Support Plus.Perlu diketahui, dengan hadirnya Premier Support Plus maka Lenovo akan menghadirkna juga Accidental Damage Protection, ini menjadi garansi yang sangat menguntungkan para penggunannya.Garansi ini memungkinkan para pengguna untuk mendapat perlindungan ekstra ketika perangkat yang digunakan jatuh dan atau terkena tumpahan secara tidak sengaja.Beberapa hal penting dan wajib untuk diketahui oleh para konsumen dari layanan terbaru ini adalah sebagai berikut:1. Lenovo akan menghadirkan layanan Sealed Battery (Memperpanjang dukungan baterai).2. Layanan Keep Your Drive (Memberikan perlindungan lebih untuk komponen Hardware).3. Layanan berskala internasional (Bisa digunakan di seluruh dunia).Hadirnya layanan ini memberikan jaminan perlindungan terkait perangkat yang diberikan oleh Lenovo. Komitmen dari Lenovo selain memberikan inovasi yang bermanfaat bagi pengguna, mereka juga ingin memberikan perlindungan maksimal untuk setiap perangkat yang digunakan oleh para konsumen.