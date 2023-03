XL Axiata dan PLN Bakal Kolaborasi Infrastruktur, Fiber Optic hingga Kabel Bawah Laut

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Di rangkaian Mobile World Congress (MWC) 2022 XL Axiata mengumumkan kerja sama dengan PT Indonesia Comnets Plus (PLN Icon Plus) yang akan memadukan infrastruktur keduanya untuk menghadirkan digitalisasi dan adopsi teknologi lebih luas di Indonesia.XL Axiata dan PLN Icon Plus akan memadukan infrastruktur yang mereka miliki seperti fiber optik, tower/pole, kabel bawah laut, dan data center. Selain itu juga mencakup kerja sama terkait IoT, dan juga digitalisasi untuk mendukung tim operasional di lapangan dalam melayani masyarakat.XL Axiata dan PLN Icon Plus dapat menggunakan solusi infrastruktur dan teknologi yang lebih cepat, efisien dan tepat sasaran. Penandatanganan kerja sama kedua pihak berlangsung dilakukan oleh Dian Siswarini, Presiden Direktur & CEO XL Axiata dan Ari Rahmat Indra Cahyadi, Direktur Utama PLN Icon Plus.“Kami melihat PLN Icon Plus sangat baik dalam melayani masyarakat dalam menyediakan kebutuhan akses internet dan digitalisasi, dengan memanfaatkan infrastruktur miliknya yang tersebar merata sampai ke pelosok Indonesia,” ungkap Dian.“Dengan demikian, kerja sama ini akan dapat melayani kebutuhan masyarakat atas akses digital dan selular dengan lebih cepat dan biaya yang lebih efisien,” imbuhnya.Selain digitalisasi untuk mempermudah pelayanan ke masyarakat, melalui XL Axiata Business Solutions kerjasama ini juga dapat dimanfaatkan pelanggan korporasi untuk mendapatkan solusi ICT terintegrasi yang terbaik dan dapat mengakselerasi pertumbuhan bisnis.Menurut Dian, kerja sama ini terbuka dalam beberapa opsi yang sedang difinalisasi berdasarkan kebutuhan kedua pihak yang tentunya memberikan benefit yang maksimal untuk XL Axiata dan PLN Icon Plus.Ari Rahmat menuturkan bahwa perusahaannya, PLN Group, juga sedang menunjukan semangat baru lewat “New PLN” dan “New PLN Icon Plus” yang membuka peluang kolaborasi seluas-luasnya.“Kerjasama PLN Icon Plus dengan XL Axiata sudah terjalin sejak lama, yaitu dalam hal penyediaan jaringan backbone antar kota dan fiberisasi. Semoga dengan MoU ini meningkatkan kualitas kerjasama dan sekaligus membuka peluang kerja sama baru lainnya yang memberikan manfaat bagi kedua pihak,” tandasnya.