Acer Edu Tech 2023 Dukung Peningkatan Literasi Digital di Sektor Pendidikan

Jakarta: Acer Indonesia menggelar program Acer Edu Tech 2023 sebagai komitmen dukungan mereka sebagai perusahaan teknologi untuk meningkatkan literasi digital pada sektor pendidikan Tanah Air.Acer Edu Tech 2023 merupakan seminar pendidikan yang membagikan panduan dan solusi dari pakar pendidikan untuk membantu mendorong kemajuan lembaga pendidikan dalam menjawab tantangan era digital khususnya di sekolah.Seminar yang bertajuk “Penerapan Literasi Digital untuk Pendidikan Masa Depan” menghadirkan Prof. Ir. Tian Belawati, President International Council for Open and Distance Education (ICDE) periode 2012-2015 sekaligus Rektor Universitas Terbuka Periode 2009-2017 dan Prof. Dr. Bedjo Sujanto, Guru Besar Indonesia dan Rektor Universitas Negeri Jakarta periode 2004-2014.Para praktisi pendidikan berbagi wawasan dan pengalaman terbaru mereka mengenai tantangan penerapan literasi digital untuk pendidikan masa depan, pemanfaatan teknologi digital untuk kemajuan pendidikan dan pembelajaran, dan ekosistem pendidikan yang modern serta visioner.Acer berharap Acer Edu Tech 2023 dapat membantu memberikan panduan terkini bagi pengelola sekolah, lembaga atau yayasan pendidikan dan pemangku kepentingan dalam mengoptimalisasi penerapan literasi digital yang berdampak positif bagi dunia pendidikan“Acer Indonesia terus berkomitmen untuk menjadi bagian dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia,” ungkap Presiden Direktur Acer Indonesia, Herbet Ang.“Penyelenggaraan Acer Edu Tech kali ini merupakan upaya nyata, yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas sekolah melalui pemanfaatan teknologi digital di tengah arus globalisasi,” tuturnya.Acer Indonesia bekerja sama dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi DKI Jakarta, yang juga didukung oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Yayasan Karakter Pancasila, dan Pusat Kajian Pendidikan dan Budaya Dewantara, serta sejumlah lembaga pendidikan di Indonesia lainnya.Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefullah Hidayat mengapresiasi komitmen yang datang dari berbagai pihak termasuk perusahaan teknologi seperti Acer, menurutnya ini akan memberikan manfaat yang besar bagi bidang pendidikan Tanah Air.“Penerapan literasi digital menjadi semakin penting di tengah arus informasi yang luas. Lewat agenda ini, kami percaya bahwa perlu adanya kolaborasi antara teknologi dengan peningkatan kualitas ekosistem pendidikan agar hasil dari pembelajaran semakin baik dan menciptakan anak didik yang sangat berkualitas,” ujar Syaefullah.