Nothing Phone (2) akan Jadi Penawaran Premium

Jakarta: Nothing Phone (2) akan menjadi penawaran premium jika dibandingkan dengan pendahulunya. Nothing Phone (1) merupakan perangkat kelas menengah, namun versi selanjutnya diperkirakan akan merupakan perangkat unggulan atau flagship.Mengutip GSM Arena, laporan awal menggarisbawahi dukungan chipset Snapdragon 8 series, dan karena diperkirakan akan diumumkan pada paruh kedua tahun 2023 ini, perangkat ini diperkirakan akan didukung versi Plus dari Snapdragon 8 Gen 2.Sebagai pengingat, generasi Snapdragon 8+ Gen 1 sebelumnya diluncurkan pada paruh kedua tahun lalu, dengan pengumuman pada bulan Mei. Chip pendukung Nothing Phone (2) ini akan didampingi oleh RAM 12GB, ruang penyimpanan internal 256GB, serta dilengkapi layar OLED 120Hz.Selain itu, perangkat ini juga disokong oleh baterai berkapasitas 5.000mAh. Laporan ini tidak mengungkap informasi lain selain spesifikasi inti tersebut, namun sejumlah rumor meliputi spesifikasi lain diyakini akan bermunculan menjelang waktu peluncurannya.Sebelumnya, perusahaan teknologi Nothing yang didirikan oleh Carl Pei meluncurkan ponsel pertamanya pada bulan Juli 2022 lalu, bertajuk Nothing Phone (1). Ponsel ini menggunakan sistem operasi Nothing OS berbasis Android 12 khusus, yang hampir serupa dengan versi asli Android.Namun, informasi yang beredar menyebut Nothing Phone (1) tidak akan mendapatkan versi stabil dari Android 13 pada tahun 2022 ini. Nothing menyebut bahwa update Android 13 untuk Phone (1) baru akan tersedia untuk perangkat karyanya pada semester pertama tahun 2023.Nothing Phone (1) hadir dalam pilihan warna putih dan hitam mengusung ukuran layar 6,55 inci resolusi 1080x2400 panel OLED dengan refresh rate 120Hz, Layarnya memiliki touch sampling rate 240Hz dan berlapis Corning Gorilla Glass 5.Pada bodi bagian belakang transparan terdapat lampu LED yang akan menyala dan menjadi indikator sejumlah fungsi termasuk mengikuti nada dering. Hal ini yang membuat desain transparan di belakangnya menjadi semakin menarik.