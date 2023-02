Pasang Harga Rp3,7 Juta, Ini Keunggulan Infinix Zero 5G 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pekan lalu Infinix resmi meluncurkan smartphone atau hape terbarunya di Indonesia dari lini Zero Series yaitu Infinix Zero 5G 2023. Seri Zero sendiri dikenal sebagai lini flagship atau jagoan dari Infinix sehingga hadir dengan spesifikasi dan desain paling menarik.Infinix Zero 5G 2023 dipasang dengan harga Rp3,7 juta namun pada momen flash sale di 25 Februari 2023, hape ini dibanderol menjadi Rp3,5 juta. Pihak Infinix mengklaim bahwa hape terbarunya mendapatkan respon positif dari penggemar gadget di Indonesia.“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat atas perhatian yang diberikan kepada Zero 5G 2023. Pada sesi penjualan perdana kami di Shopee, Infinix Zero 5G 2023 ludes terjual ribuan unit,” katanya Sergio Ticoalu selaku Regional Integrated Marketing Manager Southeast Asia Infinix.“Ini membuktikan bahwa Infinix Zero 5G 2023 membawa performa gahar gak wajar yang sesuai dengan kebutuhan target audiens infinix di Indonesia,” ujarnya. Di sisi spesifikasi, Infinix Zero 5G 2023 memiliki daya tarik yang sesuai dengan harganya.Pertama, keunggulan Infinix Zero 5G 2023 terletak di kameranya. Di sini ada tiga kamera belakang dengan kemampuan 50MP, lensa depth 2MP, dan lensa makro 2MP. Spesifikasi ini memberikan modal bagi penggunanya untuk mengeksplorasi kemampuan fotografi mereka.Tidak hanya itu fitur Auto Scene Detection hingga mode Super Night dan Night Filter memberikan kemampuan cerdas untuk Infinix Zero 5G 2023 menghasilkan foto terbaik di kondisi minim cahaya sekalipun.Keunggulan kedua adalah dukungan untuk multitasking. Pengguna Infinix Zero 5G 2023 tidak perlu ragu perangkat mereka tidak kuat untuk membuka beberapa aplikasi sekaligus. Modal RAM 8GB masih bisa ditambah dengan fitur Extended RAM menjadi 13GB.Saat menggunakan dua nomor kontak berbeda, Infinix Zero 5G 2023 sudah menyediakan dua slot SIM 5G yang juga terpisah dari slot MicroSD. Penggunanya bisa memperbesar kapasitas memori internal dengan tambahan MicroSD 512GB.Ketiga, Infinix Zero 5G 2023 sudah dirancang untuk menunjang pengalaman bermain game dengan sempurna. Di sini ada chipset MediaTek Dimensitu 920 yang punya performa kencang termasuk saat bermain game.Fitur untuk konektivitas WiFi 6 membuat perangkat ini bisa terhubung ke WiFi 6 yang menyediakan internet cepat dan stabil. Di pengalaman bermain game sendiri, layar Infinix Zero 5G 2023 menawarkan refresh rate 120Hz yang membuat visual game lebih mulus. dan tajam.Infinix Zero 5G 2023 memiliki baterai 5.000 mAh dengan pengisian cepat daya 33W jadi penggunanya bisa bermain tanpa takut baterainya cepat habis dan pengisiannya membutuhkan waktu lama.