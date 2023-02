Ini Perbedaan Spesifikasi Infinix Zero 5G 2023 dan Infinix Zero Ultra

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Infinix baru saja merilis hape terbarunya yaitu Infinix Zero 5G 2023 yang ternyata cukup diburu. Hal ini terlihat dari pemantauan daftar Google Trends pada hari Selasa, 21 Februari 2023, yang berisikan kata kunci atau topik paling banyak dicari di Google.Infinix Zero 5G 2023 kebetulan memiliki nama yang hampir mirip dengan hape yang dirilis tahun lalu yaitu Infinix Zero Ultra. Seri yang disebutkan barusan juga kebetulan menawarkan spesifikasi yang mengagumkan saat dirilis.Nama yang mirip biasanya membuat konsumen akan sedikit kebingunan. Di sini Medcom.id akan memperjelas dengan memberikan perbedaan spesifikasi Infinix Zero 5G 2023 dengan Infinix Zero Ultra.Kebetulan sekali Infinix Zero 5G 2023 dan Infinix Zero Ultra memiliki chipset 5G yang sama yaitu menggunakan MediaTek Dimensity 920 yang di sini ada GPU Mali-G68 MC4.Kapasitas RAM dari kedua hape juga sama yaitu 8GB yang ada fitur ekspansi sehingga bisa ditambah. Demikian juga kapasitas memori internalnya yaitu 256GB.Apabila tadi tidak ada perbedaan di sisi chipset maka Infinix Zero 5G 2023 dan Infinix Zero Ultra akan berbeda di spesifikasi layarnya. Model pertama menggunakan layar IPS LCD sementara satu lagi AMOLED, jadi Infinix Zero Ultra masih lebih mewah.Di sini ukurannya tidak jauh berbeda, 6,78 inci dan 6,8 inci. Resolusinya sama-sama FHD termasuk refresh rate 120Hz. Hal ini sewajarnya akan ikut berpengaruh terhadap harga jual yang dipasang.Infinix Zero 5G 2023 menyediakan tiga kamera belakang dengan kemampuan 50MP, kamera macro 2MP, dan kamera depth 2MP. Kita beralih ke Infiniz Zero Ultra yang juga punya jumlah yang sama tapi kemampuan 200MP, 13MP kamera ultra wide, dan kamera sensor 2MP.Perbedaan lain juga dijumpai di kamera depannya, Infinix Zero 5G 2023 menawarkan 16MP sementara Infinix Zero Ultra di 32MP. Aspek ini juga seharusnya ikut mempengaruhi harga jual dari kedua hape.Infinix Zero 5G 2023 memiliki baterai kapasitas 5000 mAh dengan pengisian cepat daya 33W. Perbedaan ditemukan di Infinix Zero Ultra yang punya kapasitas hanya 4500 mAh tapi daya pengisian cepatnya 180W.Berdasarkan seluruh aspek spesifikasi di atas, Infinix Zero 5G 2023 di Indonesia dibanderol Rp3.699.000 sementara Infinix Zero Ultra saat dirilis Oktober 2022 harga peluncurannya adalah Rp6.499.000.