Alibaba Punya DingTalk Versi Khusus Asian Games

Jakarta: Platform kerja kolaboratif milik Alibaba, DingTalk, meluncurkan solusinya untuk Hangzhou Asian Games (DingTalk for Asian Games). Ini adalah sebuah versi yang yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional Asian Games.DingTalk for Asian Games adalah solusi digital yang dipasang dan dikelola di cloud, bertujuan untuk memberikan pengalaman pengguna yang dapat diandalkan, scalable, dan terjamin.Solusi ini menjadi perangkat kolaborasi satu pintu, menghubungkan pemangku kepentingan di seluruh tingkatan dalam siklus acara olahraga – mulai dari penyelenggara, pemasok, hingga relawan dan operator-operator di arena.Ge Zhang, Deputy Director of Radio, Television and Information Technology Department of the Hangzhou Asian Games Organizing Committee, mengatakan, DingTalk for Asian Games telah mencapai kolaborasi besar-besaran dari 'organisasi daring, komunikasi daring, dan bisnis daring' untuk para peserta dari berbagai tingkat, departemen, dan wilayah."DingTalk for Asian Games bukan hanya merupakan hasil dari ekonomi digital Hangzhou, tetapi juga merupakan aset berharga dan pengalaman yang Hangzhou ingin dedikasikan untuk acara olahraga internasional besar di masa depan."Aplikasi ini diklaim memainkan peran yang beragam pada seluruh skenario penggunaan yang berbeda, membuat gelaran Asian Games menjadi lebih efisien, produktif, nyaman, dan cerdas.“Kami sangat antusias untuk memberikan solusi dalam mengoptimalkan penyelenggaraan dan operasional dari Asian Games Hangzhou. Perannya sangatlah penting dan sebuah kesempatan untuk menunjukkan peran teknologi yang membuat acara-acara dengan skala seperti ini dapat menjadi lebih ringkas dan efisien,” ujar Alex Li, Vice President DingTalk.“Tidak hanya menghubungkan setiap orang dan mendorong kolaborasi, namun juga menawarkan sebuah platform yang mempersatukan penggunanya dalam tujuan dan minat yang sama. Kami percaya dalam penyelenggaraan acara olahraga yang besar, platform kolaborasi cerdas seperti ini akan dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen komunikasi, dan ini adalah tren yang tak terhindarkan.”Untuk menyederhanakan pengorganisasian acara yang pada umumnya kompleks, DingTalk for Asian Games menawarkan struktur organisasi yang datar dan memampukan puluhan ribu staf dan relawan dapat dengan mudah mengidentifikasi dan berkomunikasi satu sama lain serta mitra eksternal, serta berbagi informasi dan mengatur pertemuan.Menggunakan layanan Alibaba Cloud Machine Translation yang berbasis pada deep learning yang terdepan, serta teknologi-teknologi Natural Language Processing (NLP), ia menawarkan penerjemahan cerdas secara real-time dalam 14 bahasa, termasuk Mandarin, Inggris, Jepang dan Thailand, meningkatkan kelancaran komunikasi antara staf dan partisipan dari mancanegara.Teroptimasi untuk penggunaan pada smartphone, DingTalk for Asian Games menyediakan koneksi audio dan visual instan antara pengguna dan pusat operasi utama/main operation center (MOC) dari Asian Games. Hal ini memungkinkan MOC untuk menjangkau semua staf dan arena pertandingan dengan tujuan mempercepat pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah.Tim dari komite penyelenggara dan operator-operator arena dapat berkolaborasi dalam membuat dokumen lewat online preview dan review, penyuntingan real-time, dan manajemen kontrol yang efektif.DingTalk for Asian Games juga dapat memproses permintaan persetujuan dari sekitar 300 aplikasi, mencakup, antara lainnya, layanan administrasi, penggunaan aset, pengajuan sertifikasi pemasok, dan aktivitas pemasaran. Sejauh ini, DingTalk for Asian Games sudah mendukung lebih dari 7.700 persetujuan nirkertas (paperless) yang efisien dan ramah lingkungan.Kemampuan kecerdasan buatan (AI) telah diintegrasikan ke dalam DingTalk for Asian Games untuk memahami, merespons, dan membuat konten guna memenuhi berbagai kebutuhan selama persiapan acara.Chatbot bawaan DingTalk, ketika digunakan dalam grup obrolan Asian Games, dapat secara otomatis memberikan jawaban tepat waktu terhadap pertanyaan terkait dengan pertandingan dengan menganalisis dan mengekstraksi informasi dari materi terkait acara, termasuk panduan permainan dan grup obrolan terkait.Pengguna juga dapat memanfaatkan kemampuan AI DingTalk untuk memfasilitasi pemahaman konten, seperti mengekstraksi bagian penting dari siaran pers.Sebuah platform yang ramah bagi pengembang. Dengan fitur low-coding, DingTalk for Asian Games memungkinkan pengguna untuk mengembangkan aplikasi mereka sendiri yang disesuaikan dengan skenario-skenario baru.Contohnya adalah aplikasi low-coding untuk membuat janji yang dikembangkan untuk para atlet agar sesi latihan menjadi lebih nyaman dan efisien.Para atlet dapat dengan mudah memeriksa status ketersediaan tempat latihan di stadion-stadion Asian Games di berbagai wilayah Hangzhou dan kota-kota sekitarnya, serta memesan sesi latigan mereka sebelumnya melalui mini aplikasi di DingTalk for Asian Games.DingTalk for Asian Games juga memberikan dukungan penuh pada hardware. Aplikasi ini tersedia untuk smartphone, tablet dan komputer, serta mendukung gawai yang kompatibel dengan DingTalk, termasuk TV box.Penggunaan DingTalk for Asian Games pada beberapa bulan belakangan telah menjadi bagian integral dari penyelenggaraan acara. Jumlah pesan telah mencapai lebih dari 4,5 juta pada bulan pertama di Agustus, dengan lebih dari 12.000 grup kerja dibuat.Dengan rata-rata harian lebih dari 50.000 kunjungan, layanan DingTalk bervariasi mulai dari persetujuan administratif hingga pertemuan, latihan, dukungan sponsor, pemantauan cuaca, dan dukungan medis.Aplikasi-aplikasi lainnya yang beroperasi khusus di jaringan acara akan tersedia segera untuk mendukung operasional Asian Games lebih lanjut, termasuk sistem khusus untuk penyiaran, manajemen TI, dan manajemen relawan.