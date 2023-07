Cara Mengaktifkan Ponsel Android Jika Tombol Daya Rusak

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kerusakan pada ponsel yang kamu gunakan sebagai perangkat sehari-hari terkadang bukanlah hal yang dapat dihindari, baik akibat insiden yang disengaja maupun yang tidak disengaja.Salah satu kerusakan yang kerap dialami pengguna ponsel adalah tombol daya atau power yang tidak berfungsi. Kerusakan ini disebabkan oleh sejumlah alasan, termasuk penekanan tombol yang terlalu kuat atau permasalahan pada sasis ponsel.Kerusakan pada tombol daya tentu mempersulit kamu dalam mengaktifkan atau melakukan restart pada perangkat. Jika mengalami masalah ini, berikut langkah yang bisa kamu lakukan untuk mengatasinya secara mandiri.Pada sejumlah kasus, tidak berfungsinya tombol daya kerap disebabkan oleh bagian luar tombol hilang dan hanya menyisakan bagian karet di bagian dalam. Pada kondisi ini, kamu bisa menekan bagian dalam tombol dengan menusukan benda dengan ujung tumpul berukuran kecil seperti tusuk gigi.Salah satu cara sederhana untuk mengaktifkan ponsel dalam kondisi ini adalah dengan menghubungkannya dengan charger yang terhubung ke aliran listrik atau dengan powerbank. Layar akan secara otomatis menyala saat ponsel yang dalam keadaan aktif tersebut dihubungkan ke charger.Setelah layar menyala, kamu bisa mengusap layar untuk menampilkan homescreen atau mengaktifkan lockscreen dan memasukan pin, pola, atau password untuk membuka kunci layar ponsel.Kamu juga bisa menekan tombol lain untuk menyalakan layar pada ponsel yang dalam kondisi aktif, termasuk tombol volume up dan down. Namun untuk memanfaatkan tombol volume sebagai pengganti tombol daya, kamu perlu mengunduh, menginstal dan mengaktifkan aplikasi Power Button to Volume Button dari Play Store terlebih dahulu.Kamu juga bisa memanfaatkan fitur Double Tap to Wake yang umumnya tersedia pada smartphone Android keluaran terbaru. Namun untuk ponsel Android seri lama tanpa fitur ini, kamu bisa mengunduh, menginstal dan mengaktifkan pengaturan dari aplikasi Double Tap Screen On and Off dari Play Store terlebih dahulu.Sejumlah perangkat generasi terbaru telah dibekali dengan sensor pemindai sidik jari, beberapa di antaranya telah tersemat di bagian layar. Dengan memanfaatkan sensor ini, kamu bisa mengaktifkan layar dengan menempelkan jari pada sensor pendeteksi sidik jari tersebut.Kelima langkah di atas bisa kamu lakukan pada ponsel dengan kondisi aktif atau masih menyala. Sedangkan pada ponsel dengan kondisi tidak aktif atau mati, kamu bisa menghubungkan ponsel ke PC atau laptop yang sudah terinstal software Minimal ABD and Fastboot.Setelah mengunduh dan memasang software Minimal ADB and Fastboot, kemudian menekan dan menahan tombol volume down saat ponsel dalam keadaan mati. Lalu, hubungkan ponsel Android dengan PC menggunakan kabel USB.Kemudian, buka software Minimal ADB and Fastboot, masukkan perintah adb devices dan tekan Enter, lalu masukkan perintah fastboot reboot dan Enter.Demikian cara mengaktifkan ponsel saat tombol daya tidak berfungsi. Namun jika kesemua cara ini tidak berfungsi akibat kerusakan parah dan mendesak, sebaiknya kamu membawa ponsel ke service center terdekat. Selamat mencoba!